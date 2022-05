Marc Fesneau reste au gouvernement et devient ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le chef de file des centristes au sein conseil régional du Centre-Val de Loire était pressenti pour conserver un portefeuille dans le gouvernement d'Elisabeth Borne nommé ce vendredi.

Nouveau gouvernement : Marc Fesneau nommé ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire

Marc Fesneau a été nommé ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire dans le gouvernement d'Elisabeth Borne ce vendredi.

Le nom des ministres qui composent le gouvernement d'Élisabeth Borne, nommée Première ministre le 16 mai dernier, a été dévoilé ce vendredi sur le perron de l'Élysée. Il est composé de 13 femmes et 14 hommes dont un originaire du Centre-Val de Loire, Marc Fesneau. Agé de 51 ans, le centriste du Loir-et-Cher était déjà ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne depuis 2018. Ancien député du Loir-et-Cher et président du groupe MoDem à l'Assemblée au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, Marc Fesneau fait partie des ministres sortants qui avaient gagné la confiance du président.

L'élu Modem au conseil régional du Centre-Val de Loire depuis l'an dernier et n’a jamais caché sa passion pour la chasse, un signal qui ne devrait pas laisser les militants indifférents alors que le débat sur le sujet se tend.