Routes à 90 km/h, environnement, santé... Le président du Conseil départemental de l'Indre fait le point

C'est une annonce qui réjouit de nombreux automobilistes berrichons. Plusieurs axes routiers vont repasser à 90 km/h dans l'Indre. En 2020, la vitesse est déjà repassée de 80 à 90 km sur 220 km de routes dans le département. Le Conseil départemental annonce que 180 km supplémentaires vont être concernés.

"L'axe Aigurande-Châteauroux par exemple, qui est très utilisé, indique Marc Fleuret, le président du Conseil départemental de l'Indre, invité de France Bleu Berry. Également la D925 et l'axe entre Châtillon et Le Blanc, qui repasse à 90 km/h pratiquement dans sa continuité, ainsi que l'axe Issoudun-La Châtre". Le reste des routes concernées sera dévoilé ce lundi par le Conseil départemental.

Selon Marc Fleuret, l'abaissement de la vitesse à 80 km/h n'a pas montré d'efficacité particulière en matière de sécurité routière. "On n'a pas fait de constat fort au niveau de l'accidentologie, poursuit-il. Par contre, on s'est aperçu que les gens qui font un trajet quotidien en roulant sur un axe à 80 km/h s'agaçaient un peu et parfois, cela provoquait des excès de vitesse".

Le Conseil départemental vote son budget 2022

Le Conseil départemental de l'Indre vient de voter son budget pour l'année 2022 : 268 millions d'euros. Dans le détail, plus de 500.000 euros sont accordés à la santé, avec notamment des primes à l'installation pour attirer des médecins. "On sait très bien qu'il y a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Et on vient de tout mettre en œuvre pour continuer à aller dans le bon sens", assure-t-il.