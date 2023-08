Marc Garain, candidat zemmouriste pour le Sénat dans les Pyrénées-Atlantiques

Le nom de sa liste sera "La droite sincère", et son ambition, c'est l'union des droites. mais le positionnement de Marc Gairin aux dernières échéances, c'est plutôt la droite extrême, il a soutenu la candidature d'Eric Zemmour l'an dernier, avant de porter les couleurs de son parti, "Reconquête", pour l'élection législative dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Marc Gairin est le maire de Momy, un petit village de 130 habitants tout à l'est du Béarn, à la limite avec le Gers et la Bigorre, et il rappelle qu'il est le seul maire candidat à ce jour. Il s'attaque surtout aux sénateurs sortants de droite : "Dans les faits, Max Brisson (LR) et Denise Saint-Pé (MoDem) sont très directement -et sans qu'ils s'en cachent- des soutiens à M.Macron", accuse-t-il alors que lui se déclare être un farouche opposant.

Malgré cette attaque en règle, il plaide pour l'union : "L'union des droites est à mes yeux une nécessité parce que depuis des dizaines d'années, les gens déplorent qu'en France la droite soit la plus bête du monde. Je suis de ceux qui souhaitent inverser cette tendance".

Election le 24 septembre

Seuls les "grands électeurs" désignés dans chaque commune peuvent voter pour les élections sénatoriales du 24 septembre où la moitié des sièges sera renouvelée. A droite, après un moment de suspense, le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray a refusé de se présenter. En plus de Max Brisson et Denise Saint-Pé, les sortants , il y aura aussi un candidat RN.

A gauche, la sortante Frédérique Espagnac (PS) se représente aussi, sans le soutien des abertzale. Sandra Pereira Ostanel s'est aussi déclarée candidate pour LFI (La France Insoumise). Il pourrait y avoir aussi une candidature écologiste et une communiste.

Un scrutin de liste

Cette élection se déroule à la proportionnelle intégrale, sur un scrutin de liste. La liste doit comporter trois candidats titulaire et deux suppléants. Avec Marc Guérain, la Bayonnaise Valérie Taïeb sera candidate en numéro deux, et le maire de Bédeille, Francis Sedat en troisième position.