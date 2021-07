Marc Gaudet (UDI), le président consensuel, réélu à la tête du conseil départemental du Loiret

Marc Gaudet a été élu président du conseil départemental du Loiret ce jeudi matin à Orléans, lors de la séance d'installation des conseillers départementaux qui ont été élus dimanche dernier au second tour des élections départementales. Ce n'est pas une surprise puisque Marc Gaudet, en poste depuis 2017 (il était devenu président du Département en cours de mandat après la démission d'Hugues Saury, devenu sénateur), était le candidat de la majorité de droite et du centre au sein du Département.

Sans surprise, Marc Gaudet a été élu président au premier tour de scrutin, obtenant 30 voix, contre 12 à la socialiste Hélène Lorme, conseillère départementale du canton de Saint-Jean-de-la-Ruelle (elle obtient les 12 voix des 12 conseillers départementaux de gauche).

A 57 ans, Marc Gaudet, qui vient de reprendre sa carte à l'UDI (centre-droit), a une longue carrière d'élu local derrière lui. Maire d'Ascoux entre 1995 à 2017, il n'est pas tombé dans la politique par hasard puisque son père fut également maire de cette petite commune près de Pithiviers (1959/1983).

Maire d'Ascoux pendant 22 ans, président du SDIS 45

Marc Gaudet, qui devient aussi vice-président de la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais en 2002, fait son entrée au conseil général du Loiret en 2004, comme élu du canton de Pithiviers. Réélu en 2010, 2015 et donc 2021, il prend progressivement des fonctions importantes au sein de la collectivité : 1er vice-président du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) en 2008, puis président délégué en 2015, il devient aussi premier vice-président du Département du Loiret en 2015.

Un élu apprécié à droite et... à gauche

Homme de terrain, Marc Gaudet est un élu respecté de ses pairs. A gauche, le socialiste Christophe Chaillou, conseiller départemental et président d'Orléans Métropole, salue "un humaniste, profondément attaché à son territoire, homme de dialogue et de convictions" : on a connu pire portrait de la part d'un opposant ! Il ajoute toutefois que Marc Gaudet est "sans doute parfois un peu contraint par une majorité très conservatrice".

Même le maire centriste de Pithiviers, Philippe Nolland, évoque "un bon conseiller départemental et un bon président du Département" : "on travaille bien ensemble et le Département soutient nos projets quand il le faut". Philippe Nolland souligne que "Marc Gaudet a soutenu un autre candidat lors des municipales de 2020 à Pithiviers" (en l'occurrence Christophe Simonet), mais "on n'a pas souhaité présenter quelqu'un face à lui aux élections départementales dans le canton de Pithiviers, même si certains nous l'ont demandé".

Une opposition plus musclée pendant ce mandat ?

Avec douze conseillers départementaux de gauche (contre six lors du précédent mandat), ce passionné de rugby, qui fréquente assidument le stade de Pithiviers le dimanche, aura peut-être plus à entrer dans la mêlée, voire à effectuer des plaquages. On pense notamment au projet de déviation routière et de pont sur la Loire à Jargeau, défendu depuis des années par Marc Gaudet, et combattu par les écologistes au sein de l'assemblée départementale (il y a deux élus écologistes désormais, Christine Tellier et Hugues Raimbourg, élus dimanche dernier, contre un seul élu dans le précédent mandat, Thierry Soler)

Marc Gaudet, sur son tracteur dans son exploitation agricole, à Ascoux (en 2020) © Radio France - Cécile da Costa

Marc Gaudet a la particularité d'être l'un des rares présidents de conseil départemental en France à exercer parallèlement le métier d'agriculteur. Cet ancien prof vacataire à l’Institut Rural d’Education et d’Orientation à Orléans la Source, titulaire d'une licence d'Histoire (et d'un DEUG de géographie) à l'université d'Orléans, a en effet repris en 1995 l'exploitation familiale à Ascoux et jongle entre ces deux activités.

L'été dernier, Marc Gaudet confiait à France Bleu Orléans à ce sujet : "il faut s'organiser. Moi j'ai délégué une partie des travaux à un prestataire de service, qui me réalise les traitements par exemple. Mais je tiens à garder une autre partie des travaux. Je fais parfois une petite journée de travail dans les champs avant d'aller à Orléans. Parfois c'est le soir."