Marc Le Fur, le député qui connait l'anniversaire de ses électeurs

Il rempile pour un cinquième mandat de député des Côtes d'Armor dans la circonscription de Lamballe-Loudéac. Marc Le Fur (LR) réélu avec 54,32% des suffrages, a fêté sa victoire à l'hippodrome de Loudéac.

"On me disait mort... Eh bien! Le dinosaure a survécu"! Sur une petite estrade au fond de l'hippodrome, Marc Le Fur, pantalon beige et chemise blanche, jubile. Deux de ses filles sont à ses côtés, des élus de la circonscription également.

"I will survive". Le reportage de Johan Moison à Loudéac Copier

Un bouquet de fleurs pour Éliane

Élu avec 52,34% des suffrages, le député LR n'avait jamais obtenu un si haut score aux élections législatives. "Non seulement nous l'emportons mais je fais le meilleur score de mon histoire politique". Marc Le Fur remercie nommément ceux qui l'ont soutenu. Eliane, une militante de la permanence de Loudéac reçoit même un bouquet de fleurs. "Où est Éliane? Hier, c'était son anniversaire!"

"Marc connait le prénom de tout le monde"

Les sympathisants applaudissent mais ne sont pas surpris du résultat. "Le secret c'est qu'il est présent sur tous les sites, à toutes les réunions il est là", explique jean-Claude. "Quand on lui demande un service, il est toujours là et pour tout le monde. Il est proche des gens, des anciens, des jeunes..." , ajoute Anne."Marc Le Fur connait le prénom de tout le monde, il connait même l'anniversaire de ses concitoyens", glisse Clément, jeune militant âgé de 17 ans.