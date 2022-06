Marcangeli/Colonna : deux visions de la Corse au Palais-Bourbon

Retrouvez le débat de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud entre Laurent Marcangeli et Romain Colonna, interrogés par Patrick Vinciguerra (RCFM) et Roger Antech (Corse-Matin). 50 mn pendant lesquels les candidats qualifiés pour le 2nd tour des élections législatives expriment leurs divergences.

Les deux candidats s'affrontent dimanche 19 juin pour le second tour

Qui gagnera la citadelle ajaccienne, elle qui résiste encore et toujours aux assauts nationalistes?

Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, candidat (Horizons), qui a réalisé près de 34% au premier tour et qui part sous la bannière Ensemble, élu au Palais-Bourbon de 2012 à 2017?

Ou Romain Colonna, le nationaliste conseiller territorial de la majorité, adoubé par Gilles Simeoni (Femu a Corsica) et qui s'est qualifié avec près de 17% des voix au premier tour?

Le débat entre Romain Colonna et Laurent Marcangeli Copier

Ce dimanche, 54% des électeurs de cette circonscription ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote. Ce sont à ces abstentionnistes que se sont adressés les candidats.

Divisée, la famille nationaliste ne pourra pas compter sur les voix de Corsica Libera qui dans un communiqué indique ne pas apporter son soutien aux candidats estampillés Femu a Corsica . Pour autant Jean-Paul Carrolaggi a appelé à voter contre Laurent Marcangeli. De même que Michel Mozziconacci qui a réuni l'électorat de l'ancien maire Simon Renucci.

La candidature de Romain Colonna s'inscrit dans le droit fil de la politique du président de l'exécutif et des revendications en vue de l'autonomie qu'elle défend.

Laurent Marcangeli, affaibli par l'étiquette Horizons a rassemblé malgré tout sa famille politique et fait 300 voix de plus que le député sortant Jean-Jacques Ferrara en 2017 dont il a éclipsé la candidature. Il appelle à la mobilisation de la droite et a développé une autre vision de la Corse. Sorti largement en tête de ce premier tour, il pourrait aussi aspirer indirectement les voix du RN qui devrait choisir une position de neutralité.

Les deux candidats se sont opposés sur la vision de l'avenir de la Corse et notamment sur la notion d'autonomie. Romain Colonna plaidant pour une avancée institutionnelle. Laurent Marcangeli affichant sa volonté de défendre les grands dossiers avant de poser la question de la réforme politique.