"Marche des libertés" : 400 personnes ont défilé à Poitiers, 350 à Niort

Environ 400 personnes ont manifesté ce samedi 12 juin à Poitiers contre les idées d'extrême-droite. Ils étaient 350 à Niort le matin. Ces deux "marches des libertés contre les idées d'extrême droite" ont été lancé à l'appel d'associations comme Attac 86, Les amies des femmes de la libération, la LDH ; de syndicats (CGT 86, FSU86, Solidaires 86) et de partis politiques de gauche (EELV 86, Ensembles, Générations.S ou encore La France insoumise, le NPA et le PCF). Ces associations locales relayaient d'aileurs un mouvement national.

Les participants étaient là pour dénoncer la place des discours d'extrême droite dans la société et les lois sécuritaires du gouvernement. C'est une journée très important pour Catherine Giraud, la secrétaire générale de la CGT dans la Vienne. "Elle nous paraissait important au vue du climat qui règne en France qui commence à _être vraiment délétère_", explique-t-elle. Et de poursuivre : "déjà, quand on allume son post de télévision, tout les jours, on a des propos haineux sur certaines chaînes. Mais aussi au quotidien ou on sent que cette haine, ce racisme, il monte franchement dans le pays. Et même le sexisme. Fortement." En tant que représentant des forces de gauche, dans un sens large, pour elle, il fallait lutter dans la rue. Une manière de dire stop avant que "peut-être dans un an, le pire nous arrive au pouvoir."

Non, non, aux idées d'extrême droite." un des slogans des manifestants.

Dans le cortège, les manifestants ont une vraie inquiétude sur les diffusions des discours d'extrême droite dans la société. "Comme on est dans une situation qui est très anxiogène, une des réponses qui peut attirer une partie de la population, c'est des réponses sécuritaires et donc il faut leur dire que non, non, non, non, non, ce n'est pas ça la solution", assure Marie-Jo, une des participantes bonnet phrygiens jaune avec des poissons sur la tête. Si elle est là, c'est qu'elle ne baisse pas les bras : "j'ai plein d'espoir, mais seulement, il y a quand même des choses qui se profile qui peuvent un peu faire peur donc il faut se battre pour que ça n'arrive pas." Florence Briole a 70 ans et est militante féministe depuis des années. Elle aussi va se battre, mais la situation lui rappel l'histoire. "J'ai l'impression qu'on est à _une période pré-fasciste_, comme dans les années 35-37", estime-t-elle. Les manifestants ne comptent pas s'arrêter là et vont continuer la lutte. Pour eux, ça passe aussi par les urnes : en allant voter aux prochaines élections.