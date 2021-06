"Marches des libertés" : partout en France, la gauche défile contre l'extrême droite

Des manifestations "pour les libertés et contre les idées d'extrême droite et le racisme" sont prévues partout en France ce samedi. Partis politiques, syndicats, associations et collectifs militants de gauche appellent à défiler pour dénoncer les "attaques contre les libertés".

Des marches des libertés sont prévues dans 140 villes ce samedi. Le mot d'ordre, lancé par la gauche politique, associative et syndicale : dénoncer "les attaques contre les libertés" qui se multiplient, selon eux, à la faveur de la montée de l'extrême droite et de lois "liberticides".

Pour les initiateurs de l'appel, le député Insoumis Eric Coquerel et le porte-parole de Générations Thomas Portes, le sujet des libertés s'est "imposé de lui-même" car la montée de l'extrême droite est un thème majeur de colère à gauche.

Autoritarisme du pouvoir et pression électorale de l'extrême droite

Plus de 100 organisations ont répondu à l'appel des organisateurs : CGT, FSU, le Syndicat de la magistrature ou encore l'UNEF côté syndical, la Ligue des droits de l'homme ou Attac du côté des ONG, France nature environnement pour les défenseurs du climat, tous les partis de gauche... Cette grande diversité est le signe "qu'il y a un souci d'autoritarisme du pouvoir, et une pression idéologique et électorale de l'extrême droite qui touchent tout le monde", estime Éric Coquerel.

Dans le viseur des militants, les multiples polémiques ces derniers mois : accusations récentes d'islamogauchisme dans le monde universitaire, proférées par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, manifestations des policiers, ou encore les scores annoncés du RN dans les sondages.... Enfin, la semaine dernière, un Youtubeur Papacito, a simulé le meurtre d'électeur insoumis, et un homme se disant "patriote" a giflé Emmanuel Macron.

À Besançon, 450 manifestants ont défilé ce samedi matin selon nos reporters sur place, tout comme à Nancy, où 600 personnes se sont rassemblées ce samedi matin.

À l'appel de plusieurs syndicats, associations et partis politiques, environ 150 personnes se sont réunies place de la République à Châteauroux. Ils dénoncent la diffusion "d'idées d'extrême-droite" dans l'action du gouvernement et dans la société. À Mont-de-Marsan, environ 70 personnes se sont réunies sur la place Saint-Roch.

Sur le vieux port de la Rochelle, ils étaient 300 manifestants ce matin, et plusieurs centaines à Brest.

À Sarlat, dans le Périgord, on a compté une quarantaine de manifestants tandis qu'à Pau, dans le Béarn, 300 manifestants ont défilé dans le calme, à l’appel de 24 organisations béarnaises (partis de gauche, syndicats, assos de défense des libertés et des droits des étrangers) qui ont signé un texte : "Pour nos libertés, une République démocratique et sociale, stop au racisme et à la haine".