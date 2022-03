Marches pour le climat : les Français battent le pavé pour remettre le climat au cœur de la Présidentielle

Pau, Besançon, Lille, Lyon, Caen... Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à battre le pavé ce samedi partout France, réunis lors de "marches pour le climat" à un mois de l'élection présidentielle, pour remettre l'écologie au cœur de la campagne électorale.

"On ne peut pas attendre cinq ans de plus" se désole Pierre, militant qui a défilé à Limoges. "Les hommes politiques ne veulent pas s'emparer de ce sujet", dénonce Aurélie, également dans le cortège. "On a l'impression que la question du climat a été reléguée encore une fois au second plan" complète Simon, présent à Bayonne. Selon un "baromètre climat" établis par plusieurs ONG environnementales, seul 1,5% du temps de parole des candidats a été consacré au climat lors de la dernière semaine de février, "c'est insuffisant", renchérit Jany depuis la manifestation orléanaise. "Il faut prendre ces questions de manière massive, urgente et prioritaire, elles doivent reprendre leur place dans les programme" estime Florent Compain, membre des amis de la Terre à Nancy.

L'Ukraine dans toutes les têtes

"C'est important de parler de l'Ukraine, mais le climat et l'écologie sont des urgences aussi", insiste Christine, qui a participé à la marche à Amiens. Ici et là, les revendications écologiques se sont en effet teintées de questions liées à la guerre en Ukraine. Deux sujets liés selon Olivier, présent sur la place Kléber de Strasbourg ce samedi : "Ce qui rend Poutine fort aussi aujourd'hui, c'est notre dépendance à nous, Européens, aux énergies fossiles". Malheureusement, le contexte invisibilise aussi les problématiques écologiques, déplore Justine Saunier, porte-parole de la manifestation à Grenoble, où plus de 1.800 personnes se sont mobilisées : "_On soutient les Ukrainiens, mais cela rend le message pour le climat plus invisible. On n'a pratiquement pas entendu parler du rapport du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ndlr). Il ne faut pas oublier ce sujet"._

Changer notre consommation

Ce rapport alarmiste du Giec, justement, a été remis par les manifestants de Nîmes, à la préfecture du Gard, ce samedi. "Il fait 36 pages, on l'a traduit, même les graphiques, ils pourront le lire et comprendre l'urgence", explique Jacques Sarda de l'association "Nîmes en transition". "1,2,3 degrés, c'est un crime contre l'humanité", ont scandé les manifestants lillois.

Pour éviter les catastrophes promises par ce rapport, il faut changer notre mode de consommation, plaide Guillaume, venu manifester à Tours avec sa fille de 17 ans : "Si on ne change pas notre mode d'accès au bonheur, c'est-à-dire le bonheur par la consommation et donc le pouvoir d'achat... ce pouvoir d'achat là est synonyme de destruction de la planète."

En Mayenne, les manifestants ont tenté de faire des propositions. Sous le viaduc de contournement de la ville, "symbole de 40 hectares de forêts détruits", Rachel Ballayer du collectif "Citoyens pour le climat Laval" est venue en vélo pour montrer qu'"il y a plein de distance qu'ils peuvent faire à vélo (...) Cessez ces projets qui donnent toute la place à la voiture", demande-t-elle. "Il y a urgence à mailler à nouveau un axe Nord-Sud de TER", réclame de son côté Christine.

Pour Aline, qui manifeste à Caen, "il faudrait que les collectivités fassent plus de choses, par exemple prévoir des lignes de bus supplémentaires : j’habite à la campagne et sans transports en communs, je suis obligée de prendre ma voiture, c’est dommage." Chacun y va de son petit geste : "Pour ma part j'évite les vêtements neufs, je passe beaucoup par les friperies", soumet par exemple Manon, 19 ans, depuis Dijon. Pour Leïla, qui a 20 ans et qui est étudiante aux beaux-arts du Mans, il faut réduire ses déchets et réduire le gaspillage.