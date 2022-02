Mare Latinu : L’Ukraine entre guerre et paix, la diplomatie encore possible?

Le Niet au sommet Poutine/Biden qui était annoncé la veille par l’Élysée ne surprend pas vraiment, et hier soir les annonces de Vladimir Poutine sonnaient l'enterrement définitif du processus. Mais est-ce un échec pour la France et l’Europe, l’embrasement est-il inévitable, alors que Moscou durcit le ton ?

Une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine dit l’Élysée

Roland Lombardi est historien, géopolitologue, éditorialiste du magazine en ligne Field, il ne veut pas croire à l’entrée en guerre pour les pays engagés dans ce conflit :

« On a atteint ici un niveau de tension comme jamais depuis la période de la guerre froide. Souvent les grandes discussions sur le plan diplomatique se font en coulisse dans le domaine des relations internationales. Le sommet qui avait été annoncé cela pouvait faire plaisir aux français mais cela mène souvent à rien, j’étais persuadé que ce serait un échec. Les pays européens dont la France ou l’Allemagne n’ont aucun intérêt vital en Ukraine, et _la solution serait simple_. Il faudrait pour en sortir qu’un pays membre de l’Otan, par exemple la France au vu de sa place, annonce qu’il refuse l’adhésion de l’Ukraine. Une telle décision ferait reculer les russes, mais la France n’ira pas jusque-là étant donné que le pays est très dépendant des États-Unis. Mais à partir du moment où un pays qui demande à intégrer l’Otan et que ce pays a des problèmes territoriaux, il ne peut normalement pas formuler cette demande d’intégration ».

