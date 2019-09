VIDÉOS - Marée humaine pour la Diada 2019 à Barcelone

Catalogne nord, France

C'est une foule dense et compacte qui s'est rassemblée ce mercredi 11 septembre à Barcelone pour célébrer la Diada 2019, la fête nationale des Catalans. Une Diada forcément très particulière cette année, alors que 12 responsables indépendantistes sont toujours incarcérés dans l'attente du verdict du tribunal suprême espagnol, accusés d'avoir participé à l'organisation du référendum sur l'indépendance de la Catalogne du 1er octobre 2017. Certains d'entre eux, poursuivis pour "rébellion", risquent jusqu'à 25 années de prison, et la date du jugement n'a toujours pas été fixée.

Les indépendantistes veulent donc rassembler le plus possible pour faire de cette Diada 2019 une véritable démonstration de force et envoyer un signal fort au gouvernement espagnol.