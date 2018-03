Les maires de Neuilly-lès-Dijon et Crimolois ont lancé un processus de fusion qui devrait aboutir à la création d'une nouvelle commune au 1er janvier 2019. Les conseils municipaux ont six mois pour peaufiner le projet.

Une nouvelle commune annoncée en Côte-d'Or au premier janvier 2019. Elle naîtra de la fusion de Neuilly-les-Dijon et de Crimolois. Les conseils municipaux ont le 26 mars dernier lancé une réflexion en vue d'une fusion. Ce serait la 4ème fusion de communes en Côte-d'Or depuis 2009, après celles qui ont donné naissance à Source-Seine, Val-Mont, et Cormot-Vauchignon.

Une coopération déjà engagée

Neuilly-lès-Dijon et Crimolois, à l'Est de Dijon, sont contigües. De part et d’autre, de nouveaux logements sont construits et ce développement urbain crée désormais une continuité entre les deux communes. Elles coopèrent depuis longtemps, et le projet de fusion s'inscrit donc dans une certaine logique selon le maire de Neuilly-lès-Dijon, Jean-Louis Dumont. Il envisage de mettre à disposition des habitants de Crimolois l’une des deux classes libres de son école maternelle, puisque l'accroissement démographique de Crimolois devrait se traduire à la prochaine rentrée par une création de classe.

Des intérêts financiers et pratiques

François Nowotny, maire de Crimolois, voit plusieurs avantages, financiers et pratiques, à ce projet : « on sait tous que l’Etat réduit nos dotations, et par cette fusion, l’État s’engage à nous maintenir pendant trois ans nos contingents financiers, et même un peu plus par une majoration de 5% ». Ces avantages financiers prennent fin l'an prochain, d'où l'urgence de prendre une décision avant fin 2018. «En deuxième point, ajoute François Nowotny, cette fusion peut apporter un investissement commun. Par exemple, un projet de centre de loisirs. La commune seule de Crimolois n’aurait jamais pu réaliser un tel investissement, ou alors très réduit ».

Les communes réunies compteraient plus de 3000 habitants. Une population qui sera informée au cours d’une réunion publique proposée dans chaque commune. Les deux conseils municipaux resteraient en place et travailleraient ensemble jusqu’aux élections municipales de 2020. Les élus seront amenés à prendre une décision finale au cours du deuxième semestre. Il faudra alors choisir un nom pour la nouvelle ville.