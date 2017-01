Jugement attendu en mars pour Marie-Claude Bompard, qui avait refusé de marier deux homosexuelles

Marie-Claude Bompard, la maire Ligue du Sud de Bollène (Vaucluse), comparaissait jeudi devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour avoir refusé de marier deux femmes en 2013. Jugement attendu au mois de mars.

Marie-Claude Bompard comparaissait devant le tribunal correctionnel de Carpentras jeudi après-midi. L'association Mousse, qui poursuit les auteurs de discrimination à l'encontre des homosexuels, l'avait citée à comparaître.

En août 2013, Marie-Claude Bompard avait refusé de marier deux femmes à Bollène car elle considérait que c'était un "viol de conscience". Pour l'élue, le mariage doit assurer la filiation, ce qui n'est pas le cas entre personnes de même sexe.

Le mariage avait été célébré par une adjointe, mais l'association Mousse estime que Marie-Claude Bompard, officier d'état civil, a commis un délit de discrimination.

"Le refus caractérise en lui-même la discrimination, même si le mariage a eu lieu, même à la même date." - Me Etienne Deshoulières, avocat de l'association Mousse

L'association MousseE dénonce les discriminations dont sont victimes les homosexuels. Et c'est en terme de lutte contre la discrimination qu'elle se pose dans ce procès : "Ce qui est important dans ce procès, c'est qu'il est impératif que les gens puissent se présenter dans une mairie, pour demander un acte d'état civil, pour demander un mariage, sans redouter une seconde d'être discriminé sur leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle", explique Me Etienne Deshoulières, l'avocat de l'association Mousse.

"Il n'y a eu aucune manœuvre pour s'opposer au mariage." - Me Guillaume Blanc, avocat de Marie-Claude Bompard

Mais dû côté Bompard, on invoque la liberté de parole des personnes politiques. Me Guillaume Blanc, l'avocat de l'élue, précise : "Ici était en cause le rôle de l'officier d'Etat civil qui n'a pas à avoir de conviction personnelle, et qui doit faire appliquer la loi, mais qui est quand même un homme ou une femme politique qui a quand même le droit de défendre ses idées".

Le procureur n'a pas requis de peine.Le tribunal rendra son jugement le 23 mars.

À Marseille, une élue qui avait refusé de marier un couple homosexuel, avait été condamnée à cinq mois de prison avec sursis.