Marie-Françoise Fournier officiellement élue maire de Guéret par le conseil municipal

Marie-Françoise Fournier est élue officiellement maire de Guéret. Le conseil municipal s'est réuni ce samedi à l'espace André Lejeune de Guéret pour procéder à l'élection de la maire et de ses adjoints.

Élue avec 24 voix sur 33

Marie-Françoise Fournier a été élue avec 24 voix, 8 votes blancs et un nul. Michel Vergnier, le maire sortant, pendant 21 ans à la tête de la préfecture creusoise, lui a remis l'écharpe en lui souhaitant "bon courage" dans une atmosphère cordiale assez représentative de ce premier conseil municipal.

Premiers mots en tant que maire

Pour ses premiers mots de maire, Marie-Françoise Fournier s'excuse de lire son discours : "Vous ne m'en voudrez pas de lire mon papier, c'est mon premier discours officiel. Quand je serai aussi expérimentée que Michel (Vergnier), je pourrais faire un discours sans regarder", dit-elle avant de commencer.

Après avoir remercié Michel Vergnier pour sa courtoisie dans sa passation de pouvoir, Marie Françoise-Fournier souligne d'abord qu'elle reçoit "les clés d'une mairie saine sur le plan budgétaire" et salue le travail effectué dans le domaine de la solidarité. Sa liste est apolitique, rappelle-t-elle pour la dernière fois. Comme tous ses colistiers, Marie-Françoise Fournier est novice en politique. Une fraîcheur qu'elle met en avant pour apporter "un regard neuf" et "une conception revisitée de la gestion de notre ville", "Nous ferons autrement, en toute humilité. En espérant que les inévitables erreurs de départ seront effacées par notre motivation et l'amour que nous portons à notre ville."

La mairie sera toujours ouverte aux habitants, c'est leur maison.

Comme pendant la campagne, elle assure que les citoyens seront "toujours" consultés. Elle les invite à partager leurs idées pour faire de Guéret : "une ville tournée vers l'avenir" persuadée du potentiel de la préfecture creusoise. "Elle va pouvoir attirer les regards et les convoitises."

Les mots des concurrents

Les trois têtes de listes concurrentes se sont aussi exprimées tour à tour pour féliciter la maire et affirmer leur position d'élus d'opposition.

Sylvie Bourdier, tête de liste de "Guéret en commun" (Union de Gauche) tient d'abord à saluer "l'arrivée d'une femme à la tête de la ville." Elle rappelle que son groupe a milité tout au long de la campagne pour "une ville climatique, sociale et citoyenne" et que ces axes figuraient aussi dans le programme des trois autres concurrents. "Nous serons là pour veiller à ce que ces engagements soient respectés et tenus. Nous travaillerons sans difficulté avec la majorité, en cohérence avec nos propres propriétés. Mais nous n'hésiterons pas à nous opposer et à dénoncer des décisions et projets qui iraient à l'encontre de l'intérêt général ou à des exigences de solidarité", affirme-t-elle.

Thierry Delaître, tête de liste de "Un nouveau souffle pour Guéret" (Divers Centre) a ensuite pris la parole : "Je fais entièrement confiance à Madame le Maire et à votre équipe, mais je serai vigilant. Je représente une sensibilité qui m'est propre, je la ferai valoir et m'exprimerai en son nom. Mais c'est dans un esprit constructif, en me sentant pleinement investi d'un travail collectif, que j'entends mettre à votre dispositions mes compétences mon énergie, mes idées, mes critiques saussi"

Eric Correia, numéro un de la liste de Guéret, 2020 (Divers Gauche) battu d'une courte tête par Marie-Françoise Fournier (83 voix) conclut ce tour de parole : "Je n'avais pas spécialement prévu de prendre la parole aujourd'hui parce que la campagne est terminée, que les électeurs ont tranché et mon groupe et moi sommes totalement dans le respect de ce vote. Juste quelques mots : d'abord félicitations Madame le Maire de votre élection. Sachez que notre groupe sera au travail auprès de vous dans l'intérêt général. Bon courage "

Elections des adjoints

Seule la liste de la majorité municipale "Partageons notre avenir, avançons ensemble pour Guéret" a proposé une liste d'adjoints élue sans difficulté avec 24 voix et 9 votes blancs.

1er adjoint : Guillaume Viennois en charge du développement durable

en charge du développement durable 2e adjointe : Véronique Ferreira De Matos en charge des finances

en charge des finances 3e adjoint : Erwan Gargadennec en charge de l'urbanisme et des marchés publics

en charge de l'urbanisme et des marchés publics 4e adjointe : Fahousia Houmadi en charge de la démocratie participative

en charge de la démocratie participative 5e adjoint : Christophe Mouteaud en charge de l'action sociale

en charge de l'action sociale 6e adjointe : Sabine Adrien en charge de la qualité de vie

en charge de la qualité de vie 7e adjoint : Ludovic Pingaud en charge du cœur de ville

en charge du cœur de ville 8e adjointe : Corinne Tonduf en charge de la vie associative

en charge de la vie associative 9e adjoint : Jean-Baptiste Contarin en charge de l'administration générale

Le prochain conseil municipal est prévu le 10 juillet à 18 heures à la mairie de Guéret pour l'élection des délégués et des suppléants.