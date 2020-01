Marie-Françoise Fournier veut devenir la première femme maire de Guéret

Guéret, France

C'est la première fois que Marie-Françoise Fournier se lance dans une campagne électorale. Cette jeune retraitée était il y a quelques mois encore, la directrice générale adjointe des services au conseil départemental de la Creuse. A la tête d'une liste "totalement de renouveau et d'ouverture", elle brigue aujourd'hui le fauteuil de maire.

Une liste quasi bouclée

La liste conduite par Marie-Françoise Fournier devrait être complète la semaine prochaine. "On a déjà 30 colistiers, explique-t-elle. Ce sont des personnes qui n'ont à aucun moment exercer de mandat politique. Ils viennent de la société civile guérétoise. Ils sont très impliqués sur le plan professionnel ou associatif. Et ils attendaient de pouvoir s'investir pour Guéret sans appartenir à un parti."

Pourquoi elle et pas lui ?

Marie-Françoise Fournier fait campagne aux côtés de Guillaume Viennois, avocat et président du club de foot de la ville. Mais c'est elle qui prendra les rênes de la commune si leur liste l'emporte. "Je suis totalement disponible puisque je suis à la retraite, ce qui n'est pas le cas de Guillaume qui est extrêmement occupé. C'est une décision que nous avons prise ensemble. Et pour moi, la notoriété n'est pas toujours symbole de choses positives et de réussite. Je pense que des gens nouveaux, avec un regard neuf peuvent avoir largement autant de chance que des gens qui ont passé des années aux commandes et qui n'ont pas forcément toujours laissé un bon souvenir."

Rendre leur fierté aux Guérétois

"Notre souhait, c'est que dans 6 ans, on puisse dire : on est heureux de vivre à Guéret, heureux de montrer Guéret, heureux de rester à Guéret. On veut construire une ville dynamique ou le lien social n'est pas qu'un concept, une ville accueillante capable de faire venir des habitants et des entreprises."