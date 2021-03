Marie-Françoise Lecaillon, première femme Préfète du Gard

Elle succède à Didier Lauga. Et, coïncidence du calendrier, Marie-Françoise Lecaillon prend ses fonctions à Nîmes ce lundi 8 mars, journée mondiale des droits des femmes. Elle devient justement la première femme Préfète du Gard. Signe du destin ? "En tant que femme, on a certainement une façon différente d'appréhender les choses. Après, voilà, _je suis femme et Préfète_, déclare-t-elle. Donc je représente le gouvernement. Et mon rôle, c'est aussi de mettre en oeuvre les politiques du gouvernement, ce à quoi je m'emploierai".

Ses priorités dans le Gard : sans surprise, la lutte contre la pandémie de covid-19 et les questions de sécurité, notamment à Nîmes régulièrement théâtre de fusillades depuis plusieurs mois. Il lui en faudra, justement, de l'autorité pour relever ses défis. Elle qui martèle que sa venue dans le Gard "est une très belle promotion", après son passage dans l'Allier.

Marie-Françoise Lecaillon, 61 ans, nouvelle Préfète du Gard © Radio France - Tony Selliez

Bienvenue dans le Gard donc.. mais, au fait, quid de la tauromachie ? "Je ne sais pas. Ce n'est pas une question piège. Je ne sais pas ! Je me suis promis de m'inscrire dans ce qui fait l'ADN de ce département. Donc je vous dirai une fois que j'aurai vu". Marie-François Lecaillon pourrait vite se faire un avis avec la féria de pentecôte. Si elle a lieu. Mais ça, justement, c'est déjà un sujet sur lequel la Préfète va devoir trancher.