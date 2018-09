Vous pouvez poser toutes vos questions à la présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, ce mardi 18 septembre, entre 8h10 et 8h30 en appelant France Bleu Besançon au 03 81 833 111, ou via notre page Facebook.

Besançon, France

Les TER, trains express régionaux, les lycées et la formation professionnelle, ces compétences du conseil régional, vous les connaissez sans doute. Mais ce que l'on sait moins, c'est que depuis la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015, les conseils régionaux ont de nouvelles compétences. Les orientations en matière de développement économique, par exemple. Mais aussi l'aménagement du territoire et la gestion des services de transports non urbains.

Est-ce que la Région Bourgogne Franche-Comté joue bien son rôle dans tous ces domaines ? Quelles actions, quelles améliorations attendez-vous ?

Posez toutes vos questions à la présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, ce mardi 18 septembre, entre 8h10 et 8h30 en appelant France Bleu Besançon au 03 81 833 111. Nous attendons également vos questions et commentaires sur notre page Facebook.