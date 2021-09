Marie-Guite Dufay : "Le prisme de nos politiques publiques doit être le changement de cap écologique"

L'assemblée plénière se réunit à Dijon ce vendredi autour de Marie-Guite Dufay. La présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté détaille à France Bleu Besançon le cap qu'elle veut donner à l'assemblée. L'écologie et les choix à faire avec une assemblée "plurielle" sont ses priorités.

A l'heure de la rentrée politique, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, la présidente de la région, Marie-Guite Dufay détaille le cap qu'elle veut donner à l'assemblée régionale. Les choix à faire avec une assemblée "plurielle" seront guidés par une valeur commune : la prise en compte du prisme de l'écologie dans les décisions de l'assemblée régionale.

La président de la région s'apprête aussi à prendre en compte les divergences au sein de sa majorité. Au moins quatre dossiers importants, comme la filière nucléaire ou la terminaison de la ligne à grande vitesse, feront l'objet de prises de positions différentes entre socialistes, écologistes et communistes. Marie Guite Dufay se dite prête à chercher - si besoin et ponctuellement - d'autres alliances avec le centre et même la droite.

Le prisme de l'écologie avant tout

Pour Marie-Guite Dufay, il est nécessaire à chaque décision de s'interroger en prenant en compte l'écologie et de l'impact des mesures que l'ont prend. C'est un changement de cap qui doit primer en matière de politique publique

"Il nous faut absolument opérer des ruptures importantes dans nos politiques publiques. Vraiment, passer tout au prisme de cette question là. Ne jamais prendre de décision sans qu'on voit l'impact en matière environnementale et pousser pour que les choses changent en matière d'usage des transports, en matière d'alimentation, en matière de mobilité, etc. Tout cela dans des conditions sociales acceptables".

Le travail avec un majorité plurielle

Pour Marie-Guite Dufay, le travail avec les différentes sensibilité est la base de l'accord conclu lors des élections régionales. Ecologistes, socialistes et communistes ont une obligation sur le vote du budget, mais sur 4 sujets sensibles chacun reprendra sa liberté :

"Le jour où ce sujet arrive, effectivement, chacun reprend sa liberté puisqu'il y a une obligation de vote du budget quand on est dans une majorité, sauf sur quatre sujets le TGV, le nucléaire, l'aéroport de Dole-Tavaux et l'ouverture à la concurrence des ter".

Marie-Guite Dufay, se dit prête à chercher, si besoin et ponctuellement, d'autres alliances avec le centre et même la droite.

Construire un budget contraint

Marie-Guite Dufay dénonce la baisse des dotations de l'Etat. Un constat qui obligera, sinon à faire des économies, du moins à assumer ses choix, selon Marie-Guite Dufay : "Moi je suis pour en faire plus en matière d'alimentation locale de proximité, que l'on n'en fasse plus en matière d'économies d'énergie dans les bâtiments, qu'on en fasse plus en matière de train, de voies de mobilité douce, etc... Mais si on en fait plus, qu'est-ce que l'on arrête ? C'est compliqué parce que on a l'impression que tout ce qu'on a mis en place est utile, sinon on ne l'aurait pas mis en place. Donc c'est toujours un exercice très compliqué".

L'assemblée régionale se réunit à Dijon à compter de 9h30, vendredi 24 septembre.