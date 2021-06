Marie-Guite Dufay remporte les régionales en Bourgogne-Franche-Comté : "La gauche a un avenir"

Marie-Guite Dufay va présider la région Bourgogne-Franche-Comté six années de plus, selon les résultats (encore provisoires) du second tour des élections régionales. La présidente sortante, tête de liste de la gauche et des écologistes recueille 42% des voix, devant les candidats LR, RN et LREM.

Marie-Guite Dufay va diriger la Bourgogne-Franche-Comté six années de plus.

Marie-Guite Dufay a réussi son pari : la présidente sortante et sa liste de rassemblement de la gauche et des écologistes remportent ce dimanche 27 juin les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté.

Selon l'estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP-Assemblée nationale/Public Sénat, Marie-Guite Dufay l'emporte avec 42,5% (union de la gauche), Gilles Platret à 24,4% (LR-UDI-DLF), Julien Odoul à 23,7% (RN) et Denis Thuriot à 9,4% (LREM-Modem).

Un sentiment de très grande responsabilité

"J'éprouve un sentiment de très grande responsabilité et en même temps, de la joie et la satisfaction du travail accompli" a réagi dans un premier temps Marie-Guite Dufay. L'alliance avec la liste EELV de Stéphanie Modde (10.34 % le 20 juin) n'avait pas été possible avant le 1er tour, elle l'a été avant le second et cette stratégie "a payé", pour prendre le large devant le RN et la droite.

De là à en tirer des enseignements pour les échéances électorales de 2022, présidentielle et législatives, Marie-Guite Dufay s'y refuse, "il faut laisser chaque chose à sa place", mais elle croit tout de même au rassemblement de la gauche, à condition que "ce rassemblement de gauche soit incarné". "La gauche a un avenir', conclut-elle, "incontestablement".

