Un plan "anxiogène pour les éleveurs". Voilà comment Marie Noëlle-Battistel, députée socialiste de l'Isère, a qualifié mardi sur France Bleu Isère le nouveau dispositif de régulation de la population de loups décidé par le gouvernement. Pour l'élu, le plan comporte de "bons points", mais ce qui pose problème, c'est "la concentration de l'espèce. Notamment dans les massifs du Trièves, du Vercors ou de l'Oisans où la population augmente beaucoup. Et des meutes se constituent, ce qui n'était pas le cas avant... Si la population des loups était répartie de manière équitable sur l'ensemble du territoire français, et on sait que ce n'est pas possible, il n'y aurait pas de problème."

500 loups à l'horizon 2023

L'objectif du plan est d'atteindre une population de 500 loups en France en 2023, contre environ 360 actuellement. Le nombre de quarante loups pouvant être abattus reste inchangé par rapport au précédent plan. Ce que regrette Marie-Noëlle Battistel : "Cet objectif est totalement anxiogène pour les éleveurs [...] On a eu beaucoup de mal cette année, notamment dans les massifs de l'Isère à gérer l'espèce lupine. Alors comment fera-t-on avec une population de 500 loups en 2023 ?" interroge la députée.