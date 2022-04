Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes démissionne des Républicains

L'hémorragie de la droite traditionnelle continue. Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes, démissionne et quitte le parti Les Républicains pour La République en marche.

Marine Brenier démissionne des Républicains. Après 16 ans passés au sein du parti, la députée des Alpes-Maritimes le quitte suite au score réalisé lors de l'élection présidentielle, de moins de 5%.

"Les Français se sont exprimés, j’en prends acte. Plus encore, j’en tire des leçons", écrit-elle dans un communiqué. Elle rejoint La République en marche, le parti de la majorité présidentielle et souhaite "continuer le travail entrepris à Nice et dans la métropole Nice Côte d'Azur avec Christian Estrosi", le maire de Nice lui aussi ancien LR passé LAREM.