Marine Le Pen à Beaucroissant : "C'est Emmanuel Macron qui est à l'origine du chaos"

Elle avait raté le dernier Salon de l'agriculture, empêchée par une blessure à la jambe. Marine Le Pen s'est en quelque sorte "rattrapée" ce samedi 22 avril à la Foire de Beaucroissant, version printanière. La députée du Rassemblement National, accueillie par des sympathisants au son de "Marine présidente !", a passé deux heures dans les allées de la foire.

Marine Le Pen à son arrivée à la Foire de Beaucroissant. Elle a passé deux heures sur place. © Radio France - Lionel Cariou

À vrai dire elle n'est pas allée bien loin car une foule compacte s'est pressée autour d'elle pour prendre des photos. L'élue du Pas-de-Calais s'est prêtée au jeu des selfies, encouragée par des "Ne lâchez rien Marine!". Un bain de foule brièvement perturbé par une petite dizaine de militants d'extrême-gauche munis d'un porte-voix et qui ont scandé "on est ici chez nous ! L'Isère est une terre de Résistance !" Ils ont été rapidement repoussés par les gendarmes et maintenus à distance.

"Respecter la volonté des Français"

La présidente du groupe RN à l'Assemblée a choisi un symbole de la ruralité : "c’est un message de soutien. Je viens leur dire que ça n’est pas parce que l'on combat à l’Assemblée nationale et qu’on est au cœur de Paris qu’on oublie la ruralité, qu’on oublie les agriculteurs (...). Et puis au-delà de la ruralité, au-delà des agriculteurs je viens de dire aux Français que quand on est dirigeant politique on se doit de les défendre dans leur vie quotidienne, dans leurs espérances, dans leurs souhaits et surtout de respecter leur volonté." Car la réforme des retraites n'est jamais loin. "Emmanuel Macron est totalement 'bunkerisé', il ne plus sortir de de l’Élysée sans susciter l’ire d’un peuple qu’il refuse d’entendre et qu’il refuse d’écouter, et dont il refuse de respecter la volonté", déroule Marine Le Pen.

Des militants anti fa ont manifesté contre la venue de Marine Le Pen. Ils ont été éloignés par les forces de l'ordre. © Radio France - Lionel Cariou

Qui prend aussi ses distances avec certains manifestants : "ce que je ne souhaite pas c’est voir des Français insulter le Président de la République. On peut exprimer son opposition au président et le faire de manière courtoise, c’est aussi ça l’esprit français. Mais il n’en demeure pas moins qu'il a généré une colère et que c’est lui qui est à l’origine du désordre, c’est lui qui est à l’origine du chaos et je crois qu’il existe aujourd’hui une rupture totale entre Emmanuel Macron et le peuple français." Et pour elle, le sujet des retraites fait déjà partie des enjeux de 2027...