Marine le Pen à Bruz en conclusion de sa tournée bretonne

Bruz, France

C'est dans une petite ferme de Bruz que Marine le Pen et Jordan Bardella (Rassemblement National) ont organisé un meeting ce samedi 06 avril, sur le thème de la ruralité et de l'agriculture. Jordan Bardella (tête de liste RN pour les élections européennes) et Marine le Pen (présidente du parti d'extrême-droite) ont entamé une tournée bretonne vendredi 05 avril à quelques semaines des élections européennes. Ils étaient d'abord dans le Finistère pour parler prêche et Brexit, puis en centre Bretagne sur le thème des "territoires oubliés", et dans le Morbihan pour évoquer l'éoliens et les énergies vertes.

500 militants RN étaient présents pour le meeting © Radio France - Maxime Bossonney

A Bruz, Marine le Pen a fait un discours devant près de 500 militants. Elle et sa tête de liste ont évoqué certes la ruralité, mais surtout l'immigration, thème cher au Rassemblement National.

Arrivée de Marine Le Pen, sous la pluie #Europeennes2019pic.twitter.com/LNIcucqKvY — FB Armorique (@bleuarmorique) April 6, 2019

La Bretagne n'est pas forcément une terre favorable à l'extrême-droite Française, ce qui n'a pas empêché Jordan Bardella de faire référence à Astérix et Obélix, Tri Yann ou encore la Tribu de Dana, qui selon lui sont des icônes bretonnes. Marine le Pen, elle, a listé d'autres noms emblématiques de la Bretagne selon elle, comme Eric Tabarly, Chateaubriand ou encore Du Guesclin.