"Marine Le Pen a fait beaucoup de changements en bien" au RN, assure Timothée Houssin, élu député dans l'Eure

Il fait partie des "nouveaux" députés élus lors du second tour des élections législatives : Timothée Houssin est arrivé en tête du scrutin, ce dimanche, dans la cinquième circonscription de l'Eure, face au candidat de la majorité présidentielle Ensemble et maire de Vernon, François Ouzilleau.

"Quinze ans de militantisme"

"C'est une victoire personnelle parce que cela couronne quinze ans de militantisme politique, explique le député nouvellement élu. Cela fait plus de dix ans que je suis candidat dans l'Eure et que je vais à la rencontre des citoyens pour leur expliquer notre projet. Et c'est assez symbolique d'avoir battu le poulain de Sébastien Lecornu (ancien maire de Vernon et ministre des Armées, ndlr)."

Né en 1988 et originaire du Nord, Timothée Houssin a adhéré au Front national en 2006, du temps où le parti était encore présidé par Jean-Marie Le Pen. "Je venais d'une commune rurale, j'ai fait mes études à Lille, j'ai pu constater un certain nombre de problématiques évoquées par le RN, notamment en termes d'insécurité", explique Timothée Houssin, qui refuse que l'on qualifie son parti comme étant "d'extrême droite". Lui préfère parler de "parti alternatif".

Dédiabolisation

Le député souligne, également, les différences qui existent, selon lui, entre le parti de Jean-Marie Le Pen et celui, aujourd'hui, de Marine Le Pen : "Quand on se présentait à l'époque, nous avions des difficultés à faire comprendre notre programme et nous étions souvent caricaturés. Ce qui était potentiellement lié à l'histoire du parti. Mais Marine Le Pen depuis une dizaine d'années a fait beaucoup de changements, en bien : certaines personnes plus radicales que d'autres nous ont quitté, le fait d'aller à la rencontre des gens, de faire moins peur et d'être moins clivants, etc. Tout ça nous a permis de répondre d'avantage à ce que souhaitent les Français et d'obtenir des victoires."

Dans l'Eure, trois autres candidats du RN ont été élus ce dimanche, faisant tomber au passage les députés sortant de la majorité présidentielle : Christine Loir dans la 1ère circonscription, Katiana Levavasseur dans la 2e et Kévin Mauvieux, un ancien des Républicains, dans la 3e circonscription. Les quatre députés de l'Eure siègeront dans l'hémicycle aux côtés des autres députés élus du Rassemblement national, qui obtient 89 sièges à l'issue du second tour des élections législatives.