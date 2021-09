Marine Le Pen en campagne en Moselle : le choix du terrain plutôt que des plateaux télévisés

Arpenter le marché de Hayange, se livrer aux selfies et enchainer les poignées de main avec ses admirateurs, loin des plateaux télévisés et des paillettes. C'est en tout cas ce qu'a voulu souligner Marine Le Pen en visite en Moselle puis à Metz ce jeudi 23 septembre. La candidate du Rassemblement Nationale pour la présidentielle 2022 est venue parler "priorité nationale", notamment en matière de logement. Mais la visite a été également l'occasion de jouer la carte de la proximité, alors que Eric Zemmour, probable concurrent à droite, débattera ce soir face à Jean-Luc Mélenchon devant les caméras de BFM.

Le terrain plutôt que les plateaux TV

Les mains se tendent, parfois quelques accolades sont accordées au détour d'un camelot. Marine Le Pen profite de son bain de foule. "Une petite photo ?", lui lance Alain, l'un des commerçants. La candidate se place devant le portable, prend la pose avant de poursuivre son chemin. "Je vais en faire un poster que je vais donner à tous mes collègues du marché... Non je rigole !", blague le soixantenaire, un poil taquin devant ses amis.

Je ne suis pas à la recherche de la lumière médiatique" - Marine Le Pen, candidate à la présidentielle 2022 pour le RN

Plus loin, Zakya cherche aussi une dédicace. "J'ai toujours dit que c'était une bonne candidate mais c'est dommage que ça soit fini pour eux... Il y a Zemmour qui est là", lâche la jeune femme. Le spectre d'Eric Zemmour vient semer le doute jusqu'au les terres les plus profondes du Rassemblement Nationale. Le polémiste d'extrême droite est en débat ce jeudi face Jean-Luc Mélenchon sur la chaine TV. "Nous, on fait du terrain !, martèle Fabien Engelmann, maire de Hayange, on gagne une campagne sur le terrain et pas sur les plateaux télévisés."

Les médias sont tout de même là. Une petite troupe de caméras, de perches et de micros suit la candidate dans ses déambulations. "Je ne suis pas à la recherche de la lumière médiatique", ose Marine Le Pen, en marge du marché, j'ai la modestie d'aller sur les marchés, sur le terrain... Je considère que c'est là ma place." Eric Zemmour ne sera pas mentionné, mais la patronne du RN se place comme la candidate en contacte de la population, à défaut du polémiste. "J'attends de voir, je suis pressé qu'il soit sur le terrain pour voir ce que ça donne", renchérit Fabien Engelmann.

Priorité nationale au logement social

Marine Le Pen s'est ensuite retirée en huis clos avec les élus locaux et les habitants pour aborder l'application d'une priorité nationale au logement social. "Je défends les Français pour des logements qu'ils ont financés, eux et leurs parents et grands-parents", a argumenté la candidate. Cette priorité ne sera pas en fonction de l'origine a insisté Marine Le Pen. Un concept qu'elle souhaite inscrire dans la Constitution via un référendum. Une mesure qui figurait déjà dans son programme de 2017.