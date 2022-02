"Marine Le Pen a subi des trahisons, mais elle garde une solidité", pour le député RN du Nord Sébastien Chenu

La campagne présidentielle de Marine Le Pen n'est décidément pas un long fleuve tranquille. La député du Pas-de-Calais accuse l'un des principaux cadres du Rassemblement National, Nicolas Bay, de l'avoir trahie en soutenant, dans l'ombre, Eric Zemmour. Ce dirigeant du RN a été suspendu depuis, et a annoncé son départ pour le parti du polémiste d'extrême-droite, mercredi 16 février. Invité de France Bleu Nord ce jeudi 17 février, le député du Nord et conseiller régional RN Sébastien Chenu se veut rassurant.

Des "péripéties de campagne"

"Qu'il y ait des départs, des gens qui se comportent mal dans une campagne, ça arrive dans tous les partis, balaie le député du Nord, porte-parole du RN. Ce sont des péripéties de campagne électorale, mais ça ne nous fera pas dévier de notre objectif."

Accusé d'avoir transmis des éléments stratégiques de la campagne RN au camp Zemmour, Nicolas Bay a déposé plainte mercredi 16 février pour diffamation, évoquant les "dérives un peu sectaires" du parti. "Quand on est en désaccord avec un mouvement, on ne reste pas à l'intérieur pour le saboter, où alors il faut en tirer les conséquences, réagit Sébastien Chenu. Marine Le Pen a subi beaucoup de trahisons, mais elle a une solidité auprès des Français." Selon un sondage du 11 février dernier, Marine Le Pen arrive troisième des intentions de vote (15%), derrière Emmanuel Macron (24%) et Valérie Pécresse (15,5%), et juste devant Eric Zemmour (14,5%).

Le conseiller régional des Hauts-de-France est moins confiant sur le sujet des parrainages : "Il y a une véritable inquiétude, nous ne sommes pas encore au niveau requis pour la présidentielle." Selon lui, le parti peut justifier d'entre 440 et 450 parrainages de maires. Il en faut 500 pour valider une candidature.

ÉCOUTEZ - L'entretien intégral avec Sébastien Chenu sur France Bleu Nord Copier

"Ça vient petit à petit" : les partisans de Zemmour optimistes

Faut-il s'inquiéter d'autres défections dans le Nord-Pas-de-Calais, terre d'élection de Marine Le Pen ? Il n'y en a eu aucune jusqu'ici parmi les 32 élus à la Région, affirme leur chef de file Sébastien Chenu. Dans le Pas-de-Calais, Geoffrey Fournier, le délégué départemental de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, affirme qu'il y aura des ralliements. "Ça vient petit à petit, assure-t-il. Ce sont d'anciens élus ou des élus actuels, qui pensent que le meilleur représentant de la droite actuelle est Eric Zemmour et non Marine Le Pen."

Au centre de ces défections, selon lui : les dissensions internes au RN. "Le parti subit les vices de la politiques, défend-il. C'est-à-dire l'orgueil des uns, l'ego des autres." Le parti Reconquête revendique 1 150 adhérents dans le Pas-de-Calais.