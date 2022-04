Marine Le Pen annule sa dernière visite à Abbeville

La candidate du Rassemblement national devait se rendre à Abbeville (Somme) ce vendredi 22 avril après-midi pour clore sa campagne mais tout laisse à penser qu'elle aurait finalement changer d'avis et un appel à manifester contre elle pourrait bien en être la cause.

Marine Le Pen ne se rendra visiblement pas à Abbeville ce vendredi 22 avril après-midi contrairement à ce qui était initialement prévu. La candidate du Rassemblement en visite à Berck, dans le Pas-de-Calais ce matin devait ensuite venir rencontrer des commerçants à Abbeville (Somme) mais elle aurait finalement changé d'avis, potentiellement à la suite d'un appel à manifester contre elle.

Un changement de programme

Elle était annoncée vers 17h00 aux côtés des commerçants dans les environs d'Abbeville, puis finalement dans le centre-ville et enfin plus du tout. Le programme de Marine Le Pen est resté flou jusqu'à assez tard mais il semblerait que la candidate du RN rentrera bel et bien directement à Paris à la suite de sa visite à Berck sans passer par Abbeville.

Eviter les opposants

Aucune raison n'a été explicitement donnée mais un appel à manifester contre elle relayé notamment par l'organisation Solidaire 80 sur sa page Facebook pourrait être à l'origine de cette annulation. Il s'agit d'ailleurs de la deuxième annulation de la journée puisqu'elle était aussi attendue sur la côte ce matin.

La candidate du RN qui termine donc sa campagne et s'était déjà rendu dans la Somme hier à Roye pour rencontrer les routiers.