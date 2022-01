Marine Le Pen appelle ceux qui veulent la quitter pour Eric Zemmour à le faire "maintenant"

La candidate du Rassemblement national appelle ceux qui voudraient la quitter pour rejoindre les rangs d'Eric Zemmour à le faire "maintenant". Jérôme Rivière et Gilbert Collard l'ont déjà fait et sa propre nièce Marion Maréchal songe aussi à rejoindre le polémiste d'extrême droite.

Marine Le Pen enjoint celles et ceux qui veulent la quitter à le faire "maintenant".

Que "ceux qui veulent partir partent", mais qu'ils "partent maintenant !" Marine Le Pen hausse le ton face à ceux qui voudraient la quitter pour Eric Zemmour. Au surlendemain des déclarations de sa nièce Marion Maréchal qui a dit pencher plutôt du côté d'Eric Zemmour, la candidate du Rassemblement national a mis en garde ceux qui voudraient imiter les eurodéputés RN Jérôme Rivière et Gilbert Collard, qui ont déjà "franchi le Rubicon" pour rallier son grand rival.

Avoir des gens qui, aujourd'hui, font semblant d'être ici, alors qu'en réalité, leur coeur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable

En marge d'un déplacement à Madrid pour une réunion de dirigeants d'extrême droite et souverainistes à laquelle participent notamment les Premiers ministres hongrois Viktor Orban et polonais Mateusz Morawiecki, Marine Le Pen était interrogée ce samedi sur le cas d'un eurodéputé, Nicolas Bay, qui l'accompagne à Madrid mais a refusé de dire s'il serait à ses côtés jusqu'au premier tour de la présidentielle.

"Je considère qu'on peut changer de camp, mais il faut le faire maintenant parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français (...) Avoir des gens qui, aujourd'hui, font semblant d'être ici, alors qu'en réalité, leur coeur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable", a-t-elle encore dit.

En coulisses, Jérôme Rivière, la nouvelle recrue d'Eric Zemmour, nie de son côté l'existence d'une "campagne de débauchages", accusant Marine Le Pen de "pousser les gens dehors" et de "faire le rétrécissement national". Mme Le Pen avait jugé vendredi "violent" et "brutal" que sa propre nièce songe à rejoindre Eric Zemmour, en insistant sur "l'aspect personnel" de leur relation et en assurant être "mieux placée" pour gagner en avril.

Candidate pour la troisième fois à la présidentielle, Marine Le Pen apparaît régulièrement dans les sondages comme qualifiée au second tour face au président sortant Emmanuel Macron, comme en 2017. Elle est au coude-à-coude avec la candidate de droite (LR) Valérie Pécresse à 17%, tandis qu'Eric Zemmour est crédité de 13%.