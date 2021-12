Marine Le Pen auprès d'agriculteurs de Seine-Maritime

La candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle Marine Le Pen en déplacement près de Rouen ce mercredi matin sur le thème de l'agriculture. Marine Le Pen rencontrera une douzaine d'agriculteurs dans une exploitation de Saint-Aubin-Celloville. Elle était l'invitée de France Bleu Normandie.

Quelles mesures concrètes préconisez-vous dans ce secteur ?

"Je vais venir les écouter parce-que je suis très préoccupée de l'augmentation des matières premières qui va avoir une conséquence sur le lait, sur la viande. Mais je suis aussi très préoccupée par le dispositif mis en œuvre par l'Union européenne, qui s'appelle, vous savez, de la ferme à la fourchette et qui, en réalité, a pour vocation de faire baisser la production en France, alors même que le monde a de plus en plus besoin de productions agricoles. On organise en quelque sorte la pénurie, au risque d'aggraver les importations sont frauduleuses.

J'ai, depuis de très nombreuses années, porté une attention particulière à l'agriculture, j'ai réclamé toute une série de mesures notamment la généralisation de l'étiquetage pour pouvoir faire du patriotisme économique et permettre aux Français d'acheter de la production française.

Ca se fait de plus en plus dans les cantines scolaires. On fait de plus en plus attention à manger local.

Sauf qu'il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'en réalité, l'Union européenne, vous le savez, s'oppose toujours vivement à ce que, clairement, on mette en œuvre du patriotisme économique dans ce domaine, comme elle s'oppose d'ailleurs à l'étiquetage. Pour l'instant, les seuls domaines dans lesquels il y a un étiquetage, c'est une dérogation qui est accordée par l'Union européenne. Ça a donc vocation à s'arrêter.

Réécoutez ici l'interview de Marine Le Pen Copier

Evoquons la situation sanitaire. Vous vous êtes dite hier absolument contre la vaccination des enfants, sauf peut- être pour ceux qui ont des comorbidités. Pourquoi? Les enfants reçoivent déjà de nombreux vaccins obligatoires ?

Parce- qu'il est aujourd'hui acquis qu'il existe, même si ce ne sont pas des proportions considérables, des risques d'effets secondaires et je pense qu'on ne peut pas inoculer un vaccin qui a le moindre risque d'effets secondaires à des enfants dont nous savons que le Covid n'a pour eux aucun risque sérieux.

Vous continuez de penser Marine Le Pen que le pass sanitaire ne sert à rien ?

Mais oui, bien sûr, parce-que soit le vaccin est utile. Et dans ces cas là, puisque nous sommes quasiment tous vaccinés, le pass sanitaire ne sert plus à rien. Soit le vaccin est inutile et le pass sanitaire ne sert à rien. Dans les deux cas, le pass sanitaire est une mesure de contrainte qui n'est pas efficace sur le plan sanitaire.