Marine Le Pen choisit à nouveau Châteauroux pour un grand meeting de campagne

Comme en 2012, Marine le Pen fera étape à Châteauroux pour un des 9 grands meetings prévus dans la campagne présidentielle de la candidate du Front National. Le meeting et prévu le 11 mars prochain au MACH 36 de Déols.

Nantes, Metz Lille, Bordeaux, Ajaccio, Toulouse, Paris, Marseille et... Châteauroux. Aux côtés des plus imposantes métropoles Marine Le Pen a retenu le chef-lieu de l'Indre pour un de ses 9 grands meetings de campagne prévus de février à avril prochain. S'y ajouteront de plus petites "réunions publiques dans des zones creuses pour quadriller la France", précise Jean-Lin Lacapelle, chargé du pôle mobilisation.

Le choix de Châteauroux est stratégique estime la représentante du FN dans l'Indre Mylène Wunsch, position centrale, desserte rapide par l'A20. au milieu de départements limitrophes avec les mêmes problématiques liées à leur ruralité. Ce devrait d'ailleurs être, sans doute, le thème principal de ce grand meeting prévu le 11 mars prochain au MACH 36.

Déjà en 2012 la président du Front national avait sélectionné le MACH 36 pour une de ses grandes réunions publiques. D'ici là la candidate dévoilera notamment son programme officiel le week-end des 4 et 5 février, à Lyon, lors d'assises présidentielles. Un programme qui ne devrait d'ailleurs guère évoluer par rapport à 2012.

Dans les dernières enquêtes d'intentions de vote, Marine Le Pen est donnée constamment qualifiée au second tour de la présidentielle, même si la victoire de François Fillon à la primaire de la droite l'a fait reculer de plusieurs points au premier, passant de 28-29% jusqu'en novembre à 24-25% actuellement.