Carpentras, France

Marine Le Pen demande un référendum sur la réforme des retraites. La présidente du Rassemblement National était à Carpentras puis Cavaillon jeudi soir pour lancer la campagne des municipales en Vaucluse. La présidente du Rassemblement National estime que c'est le gouvernement qui prend les français en otage après deux semaines de grève. Marine Le Pen souhaite donc que la réforme soit retirée et que les français soient consultés puisqu'il s'agit d'un choix de société.

Marine Le Pen explique "que si le pays est bloqué, c'est la faute du gouvernement. Il aurait pu faire cette réforme des retraites en janvier, en mars, en juin... quand il voulait dans l'année. Non, il l'a fait trois semaines avant Noël donc c'est le gouvernement qui prend les français en otage". La président du Rassemblement National argumentait à Carpentras : "il faut retirer la réforme et faire un référendum. C'est un choix de société. Sur un sujet aussi important que les retraites, c'est aux français de décider de la manière dont les retraités vivent aujourd'hui et vivront demain. Ca permettrait à chacun de passer Noël sereinement et tranquillement".