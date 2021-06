Marine Le Pen en déplacement en Meurthe-et-Moselle ce mardi pour soutenir la liste RN aux régionales

Un soutien de poids pour la tête de liste RN aux régionales dans le Grand Est, Laurent Jacobelli. La députée RN et candidate à la présidentielle en 2022, Marine Le Pen, se rend en Meurthe-et-Moselle ce mardi pour soutenir Laurent Jacobelli, qui selon les sondages, pourrait être au second tour.

Marine Le Pen a fait du scrutin régional un objectif avant la présidentielle de 2022 et se déplace partout en France pour soutenir les candidats du Rassemblement national aux élections régionales des 20 et 27 juin prochain. Ce sera le cas ce mardi 8 juin pour soutenir Laurent Jacobelli (ex-Debout la France), tête de liste dans le Grand Est et bien parti pour se qualifier pour le second tour, selon différents sondages.

A Lunéville et Toul

Marine Le Pen se rendra donc en Meurthe-et-Moselle avec un passage au marché de Lunéville le matin, suivi d'une visite du parc du château de Lunéville. Une rencontre avec la presse est prévue en début d'après-midi avant la visite du refuge du Mordant à Toul. Des communes où Marine Le Pen était arrivée largement en tête au premier tour de la présidentielle de 2017 avant de s'y incliner au second. Un déplacement auquel participeront Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, Philippe Morenvillier, tête de liste en Meurthe-et-Moselle, et Dominique Bilde, députée au Parlement européen.