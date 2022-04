Marine Le Pen en meeting ce jeudi soir à Avignon

Marine Le Pen sera en meeting à Avignon ce jeudi soir. La candidate du Rassemblement National, qualifiée au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, a choisi le Parc des Expositions d'Avignon pour l'un de ses deux meetings d'entre-deux-tours. Le Vaucluse, département où les électeurs et électrices ont voté pour elle à 29 % au premier tour. Devant Emmanuel Macron à 22 % et Jean-Luc Mélenchon à 21 %. À Avignon, elle a fini à la troisième place, derrière Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.

Le meeting commence à 17 h ce jeudi, avec une prise de parole de Marine Le Pen à 18 h 30. 4 000 à 5000 militants du Rassemblement National sont attendus à Avignon. Des Vauclusiens principalement. Mais pas uniquement. Des convois partiront du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Même d'encore plus loin : de Bordeaux ou Lyon notamment.

Les soutiens d'Eric Zemmour présents au meeting

Des partisans d'Eric Zemmour seront présents au meeting de Marine Le Pen. Le candidat qui a obtenu 7 % des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle a appelé à voter pour elle au second. Ce que fera Julien Langard, secrétaire de la 5e circonscription de Vaucluse pour Reconquête !. Il sera au rendez-vous ce jeudi soir au Parc des Expositions à Avignon pour montrer son soutien.

Une évidence pour lui : "Aujourd'hui le match a changé. Il se joue entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Celle qui incarne le mieux les idées que j'ai toujours défendues, celles du camp national." Lui qui a quitté le Rassemblement National pour rejoindre Reconquête ! ne s'inquiète pas de comment sa venue va être perçue."Une candidate qui aspire à être la Présidente de tous les Français sera capable d'accueillir en premier lieu les gens qui partagent une partie importante de ses idées."

Une manifestation contre la venue de Marine Le Pen en Vaucluse

La venue de Marine Le Pen en Vaucluse ne satisfait pas tout le monde. Une manifestation est prévue à l'appel de plusieurs organisations politiques et syndicales. Le cortège se rejoint devant la mairie d'Avignon à 17 h 30, un lieu loin d'être innocent explique Thierry Juny, le co-délégué général du syndicat Solidaire en Vaucluse : "si Marine Le Pen peut venir à Avignon, c'est parce que Grand Avignon Tourisme lui a loué une halle du Parc des Expositions. On a soi-disant une mairie de gauche, qui ouvre pourtant grand la porte à l'extrême droite." Les manifestants iront jusqu'à la Place Pie. Même si le parcours initial devait commencer à Montfavet et finir au plus proche du Parc des Expositions. Un trajet refusé par la Préfecture du département.