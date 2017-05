Marine Le Pen en meeting à Ennemain ce jeudi

Marine Le Pen tiendra son dernier meeting avant le second tour de la présidentielle, à Ennemain, entre Péronne et Ham à l'est de la Somme. Le Front National annonce une "grande fête populaire" dans ce village de près de 230 habitants.

Marine Le Pen sera en meeting à Ennemain à l'est de la Somme entre Péronne et Ham ce jeudi. Ce sera son dernier meeting avant le second tour de la présidentielle dimanche qui l'opposera à Emmanuel Macron. Le Front National annonce "une grande fête populaire" à partir de 18h30 rue de l'Eglise a priori sur le modèle du rendez-vous annuel de rentrée du parti à Brachay (Haute-Marne).

Près de 38% au 1er tour à Ennemain pour Marine Le Pen

Avec 37.65% des voix, la candidate du Front National est arrivée en tête du premier tour dans ce village de près de 230 habitants devant François Fillon. Le maire Patrice Grimaux lui a accordé son parrainage.