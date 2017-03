Marine Le Pen en meeting à Metz: "Je ne fermerai pas les frontières, je les filtrerai"

Devant 3.500 personnes, Marine Le Pen a tenu un meeting régional à Metz ce samedi. Celle qui séduit toujours plus les classes moyennes veut aussi rassurer les 90.000 travailleurs frontaliers du Grand Est en promettant de pas fermer les frontières mais de les "filtrer" sans préciser son dispositif.

A 5 semaines du 1er tour de la Présidentielle, Marine Le Pen a tenu son meeting régional Grand Est ce samedi aux Arênes de Metz (Moselle), devant 3.500 personnes. Poussée par les sondages qui la mettent en tête des intentions de vote au 1er tour, elle a égrainé devant un public survolté ses thèmes de campagnes: "redonner le pouvoir au peuple, "remettre en ordre le pays", "rendre leur argent aux Français". La candidate FN a aussi voulu rassurer les frontaliers en promettant de ne pas fermer les frontières mais de les "filtrer". Des arguments qui séduisent en priorité les classes moyennes et populaires.

"C'est la seule candidate qui s'intéresse aux Français moyens et CSP+"

Ce fonctionnaire nancéen, qui dit gagner 1.600 euros par mois, est venu écouter celle pour laquelle il hésite encore à voter mais le discours de Marine Le Pen le séduit: "C'est la seule candidate qui s'intéresse aux Français moyens et CSP+". Cette Vosgienne qui travaille dans l'artisanat espère aussi payer moins de cotisations sociales avec la candidate FN: "Je pense comme elle qu'il faut supprimer le RSI (régime social des indépendants), c'est du racket!". Marine Le Pen progresse toujours plus auprès des classes moyennes. En meeting, elle veut dit-elle "rendre leur argent aux Français", en promettant notamment de nationaliser les autoroutes, et de mieux rembourser les frais de santé.

"La frontière n'est pas un mur, c'est un filtre. Un filtre, ça limite le passage de ce qui est mauvais mais ça laisse passer ce qui est bon"

Mais la candidate FN sait qu'elle doit encore convaincre des indécis. A Metz, tout près de l'Allemagne et du Luxembourg, elle assure qu'elle ne fermera pas les frontières mais qu"elle les filtrera: "La frontière n'est pas un mur, c'est un filtre. Un filtre, ça limite le passage de ce qui est mauvais mais ça laisse passer ce qui est bon". Marine Le Pen explique avoir prévu un dispositif particulier pour les 90.000 travailleurs frontaliers du Grand Est mais ne dit pas lequel. C'est finalement sur son discours traditionnel anti-immigration qu'elle est la plus applaudie. Le public répond en choeur: "On est chez nous, on est chez nous!".