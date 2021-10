Marine Le Pen en visite au marché de Pernes-les-Fontaines

"Je suis content qu'elle soit venue, on se sent moins seul", explique Diego, vendeur de légumes sur le marché pernois. En face, Anne vend des pantoufles. Elle trouve "indécent" de se déplacer sur les marchés des petites villes : "On n'existe que lors d'élections sinon on nous ignore, on est un peu leur vitrine". Marine Le Pen en déplacement dans le Vaucluse, s'est arrêté sur le marché de Pernes-les-Fontaines pour tracter accompagnée de bénévoles locaux enthousiastes. Sylvia, prospectus Rassemblement National en main souligne être aux côtés de "Marine parce qu'elle est franche et qu'elle veut faire des choses pour le peuple".

Une visite pour s'éloigner des polémiques

Alors qu'Eric Zemmour est dans le Gard, la candidate RN souhaite par cette visite se rapprocher les électeurs. Après Cavaillon et son lot de questions sécuritaires, Marine Le Pen s'engage dans la brèche économie. Elle souhaite "rendre son dynamisme aux petites villes et villes moyennes" en combattant l'économie de marché qui selon elle a "redessiné l'aménagement de nos territoires". Alors l'objectif est clair : elle souhaite favoriser le retour des services publics et des entreprises dans les communes rurales, pourtant, elle reste floue quant aux moyens alloués à cette redynamisation des centres-villes.

Marine Le Pen compte œuvrer en faveur d'un retour des services publics et des entreprises dans les petites communes rurales. © Radio France - Julia Beaufils

Enfin, visiter un marché c'est susurrer à l'oreille du porte-monnaie des Français. La candidate RN n'hésite donc pas à fustiger le dernier rapport du gouvernement qui pointe une augmentation du pouvoir d'achat. "C'est ce que j'appelle la différence entre la température réelle et la température ressentie : pour Matignon il fait 25 degrés tandis que pour les Français il fait 12 degrés", insiste Marine Le Pen.

Alors elle fait plusieurs propositions pour rehausser ce pouvoir d'achat : le train gratuit aux heures creuses pour les moins de 25 ans, l'abaissement de la TVA à 5,5 % sur les "produits de première nécessité" comme le gaz, le gazole ou l'électricité et "la baisse de la contribution au service public de l'électricité". Cette dernière proposition signera l'arrêt des subventions aux ouvrages éoliens et photovoltaïques jusqu'ici financés par l'impôt des Français.