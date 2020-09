Marine Le Pen en visite au Ranch de l'Espoir à Villefranche pour rencontrer un propriétaire de poneys mutilés

« C'est vraiment un des sujets qui pourrait permettre, au delà de toute étiquette partisane, de se mettre autour d'une table pour en discuter et tenter d'améliorer la situation. » Ce lundi, en fin de matinée, Marine Le Pen a affirmé être ouverte à la discussion et favorable à un débat pour obtenir des pistes de travail allant dans le sens du bien-être animal. La présidente du Rassemblement national était en visite au Ranch de l'Espoir de Villefranche pour rencontrer le propriétaire, Nicolas Demajean, dont trois poneys ont été mutilés le 24 août.

Trois poneys du Ranch de l'Espoir ont été mutilés le 24 août dernier © Radio France - Thierry Boulant

Elle en a profité pour dénoncer ces exactions mais surtout pour exprimer sa volonté d'inclure au delà des partis et des professions dans un dialogue à propos de la condition animale. « Les associations, les éleveurs, les agriculteurs mais aussi les chasseurs, personne ne doit être exclu. Si l'on exclut des gens de cette réflexion et de ce tour de table, alors on n'avancera pas, on ne fera qu'exacerber les divisions. »

La création d'une association pour surveiller les prés et les chevaux

Sympathisant du RN, Nicolas Demajean était ravi de recevoir le soutien de Mme Le Pen concernant la récente agression de ses poneys au cours de laquelle il a lui-même été blessé au bras. Après les événements, il a créé une association nommée « SOS Chevaux mutilés » pour retrouver les agresseurs et lever des fonds afin d'aider les propriétaires de chevaux à sécuriser leurs prés. Selon lui, le rassemblement a déjà réuni 85 membres. « Depuis une semaine on a les caméras qui enregistrent 24 heures sur 24 dans les prés tout ce qui se passe la journée et la nuit [...] pour qu'on puisse un peu dormir sur nos deux oreilles parce qu'actuellement on ne dort pas. » Les membres se relayent également chaque nuit pour effectuer une surveillance, vérifier que les clôtures sont bien en place et s'assurer que les bêtes vont bien.

Marine Le Pen a condamné les mutilations sur les chevaux perpétrées dans plusieurs régions de France © Radio France - Thierry Boulant

Nicolas Dejean a profité de la visite de Marine Le Pen pour saluer le travail des gendarmes et réclamer des sanctions pénales lourdes contre les agresseurs, toujours non-identifiés.