Marine Le Pen "n'a jamais eu de lien d'amitié avec Vladimir Poutine", affirme Yoann Gillet

Yoann Gillet délégué départemental du Rassemblement National dans le Gard invité de France Bleu Gard Lozère.

Après avoir annoncé son absence de l'Assemblée Nationale à l'occasion du discours ce mercredi du président ukrainien Volodymyr Zelensky Marine Le Pen a finalement aménagé son agenda pour y assister.

"La présence ou non de Marine Le Pen n'était qu'un problème d'agenda et non pas un revirement" a insisté sur France Bleu Gard Lozère Yoann Gillet.

Selon le délégué dans le Gard du RN "Marine Le Pen n'a jamais eu de lien d'amitié avec Wladimir Poutine, elle l'a rencontré il y a 5 ans en tant que candidate à l'élection présidentielle, comme beaucoup d'hommes politiques français".

Interrogé sur les sanctions contre la Russie, Yoann Gillet se dit convaincu : "elles sont nécessaires car ce que Wladimir Poutine fait en Ukraine est inacceptable, mais il faut aussi les mesurer pour qu'elles n'aient pas d'effet sur le pouvoir d'achat des Français".

Marine Le Pen est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron

A moins de trois semaines de l'élection présidentielle Yoann Gillet s'est par ailleurs réjouit que "100 % des sondages donnent la candidate RN en position d'être au second tour. Il n'y a pas photo ! " dit-il sur France Bleu Gard Lozère, "Marine Le Pen est la seule en capacité de gagner contre Emmanuel Macron. Si vous ne voulez plus de lui, il faut absolument se mobiliser derrière Marine Le Pen".