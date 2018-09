Marine Le Pen est à la foire de Châlons-en-Champagne ce vendredi. La présidente du Rassemblement National (ex FN) fait sa rentrée politique et lance la campagne des élections européennes.

Châlons-en-Champagne, France

La présidente du Rassemblement National a choisi Châlons-en-Champagne pour faire sa rentrée politique. Marine Le Pen est arrivée à la foire aux alentours de 10h30, ce vendredi. La députée du Pas-de-Calais a été accueillie par de nombreux médias, locaux et nationaux, et a donné le ton : c’est bien sa rentrée, et aussi le lancement de la pré-campagne pour les élections européennes de 2019. Sans surprise, elle n’a pas manqué non plus de critiquer sévèrement la politique menée par Emmanuel Macron.

Marine Le Pen a aussi sacrifié au traditionnel bain de foule, avec selfies. Elle a également salué les gendarmes, militaires et policiers présents sur la foire de Châlons.