Marine le Pen fait un aller-retour express à l'île de Sein ce mercredi

Marine le Pen devait se rendre jeudi matin, à 10h, sur l'île de Sein pour commémorer l'appel du 18 juin 1940. Elle est finalement arrivée ce mercredi dans l'après-midi, accompagnée d'élus locaux. Elle est déjà repartie de l'île en fin d'après-midi.

Sa venue à Sein a créé beaucoup de remous ces derniers jours. La plupart des Sénans ne voulant pas l'associer aux commémorations officielles, l'horaire de la cérémonie avait été avancé à jeudi, 9h, une heure avant l'arrivée du bateau transportant Marine le Pen. "Quand madame Le Pen arrivera, la cérémonie officielle sera terminée", avait expliqué Didier Fouquet, le nouveau maire, à France Bleu Breizh Izel.

La présidente du Rassemblement national est repartie de l'île dans la foulée, en fin d'après-midi selon son entourage.

"Plus vite elle partira, plus vite on sera heureux"

« Elle nous a pris de cours, explique Roger, un habitant de l’île. Elle est arrivée en zodiak à 16h, on avait été prévenu que c’était elle à bord du bateau. Ils sont allés sur la route du monument pour déposer une gerbe. On l’a laissé faire son reuz ».

Selon lui, Marine Le Pen a retrouvé sur place quelques proches. « La réunion était dans une maison, ajoute-t-il, et même le propriétaire ne savait pas qu’il avait loué au RN. Il est furieux ! Elle est là, elle est sur l’ile mais on attend qu’elle reparte, complète Roger. Plus vite elle repart, mieux c’est ! On va la laisser foutre le camp vite fait, et plus vite elle partira, plus vite on sera heureux ! ».

"Elle nous a tout gâché"

Selon lui, la venue de Marine Le Pen a « gâché la fête des 80 ans de l’Appel du général de Gaulle ». Il explique : « on avait prévu La Belle-Poule, le Bagad de Lann-Bihoué, on avait prévu une fête toute la journée quoi ! Et elle, elle nous a tout gâché ! ». Les célébrations ont été délocalisées par les autorités à la Pointe de Pen Hir.

Quelques jours après l'appel du 18 juin 140, 141 Sénans étaient partis pour le continent pour rejoindre les troupes du Général de Gaulle. 32 habitants y ont perdue la vie. L'île de Sein avait ensuite été nommée "Compagnon de la Libération".