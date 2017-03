"Certains instrumentalisent la justice pour interférer dans la campagne" Marine Le Pen invitée de France Bleu Berry

La présidente du Front national et candidate à l'élection présidentielle 2017 était en direct à 7 h 45 ce vendredi sur France Bleu Berry à la veille de son meeting au MACH 36 .

Marine Le Pen répond ce vendredi matin à France Bleu Berry

"Des stages obligatoires de six mois pour les internes dans les zones délaissées"

Pour lutter contre la désertification médicale, la candidate du Front National propose "des stages obligatoires de six mois pour les internes dans les zones délaissées par les médecins". Elle souhaiterait aussi que les médecins proches de la retraite fasse un effort de plus en restant quelques années pour laisser le temps aux jeunes médecins de s'installer, Marine Le Pen veut en effet augmenter le numerus clausus, il n'y a pas assez d'étudiants en médecine et on appelle des médecins étrangers, c'est contradictoire pour elle. Il faut former plus de médecins. Marine Le Pen veut aussi stopper les fermetures d’hôpitaux, et des pharmacies. Elle compte aussi sur les maisons médicalisées.

"La PAC finance les hectares et non les agriculteurs"

La présidente du Front National s'adresse aussi aux agriculteurs en proposant de transformer la PAC en politique agricole française. Elle laissera le soin à l’inter-profession de s'organiser mais l'Etat en sera l'arbitre et le garant des agriculteurs." La PAC finance les hectares et non les agriculteurs, c'est un système qui doit s’arrêter. Bruxelles déstabilise les filières". Marine Le Pen veut favoriser le modèle agricole familial, ce modèle est en train d'être abandonné, il faut y remédier. Le rapport de force a été gagné par les distributeurs, Marine Le Pen veut remettre l'agriculteur au centre des négociations.

"Il faut arrêter les privatisations"

Concernant le service public et l'aménagement du territoire, Marine Le Pen le dit sans détour 'il faut assumer l'idée que le service public ne répond pas à une logique de rentabilité. Il faut arrêter les privatisations pour une certaines qualités de vie. Ce qui est coûteux c''est la désertification de notre ruralité , les fermeture des services publics entraînent le départ des familles , des écoles et des commerces. C'est un cercle vicieux" et pour l'inverser, la candidate à la présidentielle ferait un grand Minsitère de l'Aménagement du Territoire et des Transports, car les deux ne peuvent être séparés.

"Certains instrumentalisent la justice pour interférer dans la campagne"

Interrogée sur les questions judiciaires, Marine Le Pen s'est tout de suite braquée. Elle se dit victime d'une opération montée par le Parlement européen depuis trois ans. Elle a redit qu'elle ne se rendra pas à sa convocation pour une éventuelle mise en examen dans une affaire d'emplois fictifs de deux de ses proches. Pour la présidente du Front national ce calendrier judiciaire à quelques semaines de l'élection ne peut être un hasard. "Personne n'est dupe" a t 'elle lancé " Certains instrumentalisent la justice pour interférer dans la campagne". Elle ajoute que l'immunité politique a été mise en place justement pour éviter toute manipulation judiciaire