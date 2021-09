Marine Le Pen invitée de France Bleu Isère

Elle a été l'une des premières à officialiser sa candidature, et au Rassemblement National, on ne passe pas par la primaire ! Marine Le Pen lance donc ses déplacements de campagne et choisi pour cela de commencer en Isère ce mardi 21 septembre. Elle est notre invitée ce mardi à 7h45.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un marché et une entreprise

Son programme commence par un passage au marché de La-Tour-du-Pin ce mardi matin, avant d'aller dans l'après-midi visiter une entreprise locale, une scierie. Sur ces sujets, la présidente du Rassemblement national pourra parler aux "petits entrepreneurs".

Zemmour, une concurrence ?

Par ailleurs, Marine Le Pen est en ce moment "challengée" sur ses thématiques par un concurrent qui n'a pas encore officialisé sa candidature : Eric Zemmour. Elle aura aussi, dans ce déplacement, l'occasion de répondre à l'ex-éditorialiste de CNews, qui tente de lui voler la vedette sur ses habituelles thématiques de prédilection.