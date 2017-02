Marine Le Pen nie avoir reconnu les emplois fictifs d'assistants parlementaires au parlement Européen

Marine Le Pen était l'invitée de France Bleu Besançon au lendemain de la décision du tribunal administratif l'autorisant à tenir un meeting à Clairvaux les Lacs. Elle réagit et elle nie aussi avoir reconnu devant l'OLAF des emplois fictifs au parlement européen.

Marine Le Pen a réagi ce vendredi matin sur France Bleu Besançon aux révélations de Médiapart et Marianne. La présidente du Front National aurait reconnu devant les enquêteurs de l'Olaf, organisme anti-fraude de l'UE, avoir salarié fictivement son garde du corps Thierry Légier comme assistant parlementaire pour "régulariser des salaires et charges" non réglés, selon un rapport de l'Olaf . Marine Le Pen réagit et nie.

"Je n'ai jamais reconnu quoique ce soit devant des enquêteurs que je n'ai jamais vu"