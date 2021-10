Marine Le Pen plaide pour "une aide au travail et à la qualité plutôt qu'une aide à l'hectare"

Après Julien Denormandie ce mardi, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Xavier Bertrand ce mercredi, c'est au tour de Marine Le Pen de se rendre ce jeudi au Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne. Les prétendants à l'élection présidentielle sont bien en campagne auprès du monde agricole.

Interrogée sur la percée d'Eric Zemmour dans les derniers sondages, Marine Le Pen a estimé que le potentiel candidat à la présidentielle n'apportait "pas de plus-value" par rapport au "projet" du Rassemblement national. Sans dévoiler son projet pour l'agriculture qu'elle devrait présenter à l'occasion du Salon de Paris en février, la candidate du RN a dessiné les grands axes de son programme.

A sommet de l'élevage, il y avait Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Xavier Bertrand hier. Aujourd'hui, vous risquez de croiser dans les allées Michel Barnier, c'est un peu le bal des prétendants ce sommet, c'est difficile d'exister ?

Non, non, pas du tout, enfin, je crois que c'est d'ailleurs parfaitement normal. L'agriculture est un sujet tout à fait essentiel et de plus en plus essentiel parce qu'il met en cause aussi notre indépendance et notre sécurité alimentaire. Aller rencontrer les éleveurs au moment où d'ailleurs, ils vivent particulièrement des difficultés, une baisse de la production qui entraîne corrélativement une augmentation des importations, donc, c'est vraiment le modèle qu'on ne veut pas voir s'aggraver. Donc, aller les voir, leur parler localisme, c'est à dire priorité d'accès des productions françaises auprès des restaurations collectives, leur parler étiquetage pas seulement dérogatoire, étiquetage définitif de l'ensemble des productions pour que les Français puissent acheter français, mais en sachant qu'ils achètent français. Je pense que c'est quand même une très bonne chose. Parler, évidemment, prix rémunérateurs, c'est un sujet fondamental. Oui, essentiel et essentiel parce que ça détermine aussi l'avenir de l'agriculture. On ne peut pas parler de l'installation des jeunes et on en voir beaucoup, chaque fois que je viens au sommet, j'en vois beaucoup des jeunes, ça fait un plaisir fou, d'ailleurs, on a des lycées agricoles qui sont de très grande qualité, des jeunes qui sont de très grande qualité. Mais il est évident que il est difficile pour eux de reprendre des exploitations s'ils pensent que les prix ne leur permettront pas de vivre, eux et leurs familles, décemment. Donc, c'est un sujet essentiel.

Quel avenir vous pouvez proposer à ces jeunes, justement ?

D'abord, je tiens à vous dire que je présenterai l'intégralité de mon projet pour l'agriculture au moment du Salon. Pourquoi au moment du Salon de l'agriculture en février ? Parce qu'en réalité, la PAC est encore en discussion. Nos députés européens sont d'ailleurs là-bas en train de ferrailler et de batailler pour que les agriculteurs ne voient pas, comme ils voient depuis des années en réalité, la PAC s'éroder au fur et à mesure du temps et on parlera de tout ça. On parlera aussi de la lutte contre la fraude aux importations, car vous savez que nos agriculteurs sont concurrencés de manière déloyale par des importations alimentaires qui, en l'occurrence, sont frauduleuses. Un rapport parlementaire parlait de 25% de fraude à l'importation alimentaire, c'est absolument considérable et pour l'instant, l'Etat ne fait rien pour répondre à cela. Et puis, on parlera aussi des normes parce que c'est bien de se donner des normes et d'imposer des normes à nos agriculteurs, mais encore faut il ne pas accepter la vente sur le territoire national de produits qui ne respectent pas ces normes. Parce que dans un modèle économique comme celui là, personne ne survit en réalité.

Il faut protéger les agriculteurs ?

Mais bien sûr, il faut protéger les agriculteurs. Il faut protéger les agriculteurs parce qu'encore une fois aujourd'hui, la production baisse tant que la France n'est plus indépendante, en matière de ressources, alors que elle était une grande nation agricole. Elle va redevenir avec moi une grande nation agricole. D'autant plus que le monde a besoin de pouvoir s'appuyer sur des grandes nations agricoles comme la France. Mais pour ça, il faut arrêter aussi de se faire acheter à tour de bras ici ou là des terres qui vont nourrir d'autres peuples que le nôtre.

Vous avez dit que pour votre programme, il faut patienter encore un petit peu on a quand même déjà apparemment, l'impression que vous savez à quoi ça va ressembler. Ca va être dans la ligne justement de faire une grande nation agricole, comme les grandes lois d'orientation de l'agriculture du début des années 60, on reste dans cette lignée là ?

Je crois vraiment que c'est essentiel. Mais je pense que ,voilà, toute l'action consiste à permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail, et ne pas en faire en quelque sorte, ce qui les blesse terriblement et on comprend, des quémandeurs d'aides.

C'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps

Oui, il y a beaucoup de choses qu'on entend depuis longtemps et personne n'a jamais fait. Régler le problème de l'insécurité dans le pays, régler le problème de l'immigration, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé et en réalité, ils ne l'ont pas fait, c'est la raison pour laquelle je souhaite que les Français me fassent confiance, pour que je leur montre que c'est possible de le faire. C'est possible, encore faut il en avoir la volonté politique.

Les agriculteurs qui ne sont pas défavorables à vos idées. A priori, selon les dernières élections, vous aviez un vote assez fort dans le milieu rural.

Oui, parce que les agriculteurs, ils ont deux choses : d'abord, ils sont patriotes, ils aiment leur pays. Et puis, ils ont du bon sens. Donc ils voient bien que dans l'intégralité des domaines, les choses ne vont pas comme elles devraient aller et que les choix qui sont faits par les gouvernements successifs sont des choix qui affaiblissent plutôt que de renforcer. Donc, patriotisme économique, protectionnisme, tout ça, ce sont évidemment des concepts auxquels ils sont sensibles. Et c'est parfaitement normal parce que ce sont les seuls en réalité mesures politiques susceptibles de donner à la France l'avenir qu'elle mérite.

Vous avez parlé de la politique agricole commune tout à l'heure qui est en pleine négociation, c'est compliqué comme comme souvent à Bruxelles, Vous voudriez qu'elle ressemble à quoi cette politique agricole commune pour les années futures ?

La réalité, c'est qu'elle a déjà évolué. Moi, je me souviens quand je parlais de la PAC en disant Il faut nationaliser la PAC. On se moquait de moi, on était avec moi assez dur. Or, c'est un peu ce qui est en train de se passer quoi qu'on en dise. On commence à aller un peu dans le bon sens, voyez comme quoi, à force de pousser, les choses finissent par avancer et on va continuer à pousser, on va pousser fort. Mais encore faut il que le gouvernement, qui a en partie la possibilité d'intervenir, le fasse dans le bon sens. Là aussi, vous savez que ça fait des années, par exemple, qu'on plaide pour que y ait une aide au travail et à la qualité plutôt qu'une aide à l'hectare. Bon, je pense qu'il faut aussi œuvrer pour mettre en place des aides contracyclique, c'est à dire qu'en réalité, les aides augmentent quand les cours baissent. Donc tout ça, c'est un travail que nous faisons au sein du Parlement européen, notamment avec notre député européen Lebreton qui vraiment ferraille avec beaucoup d'énergie et nous allons continuer à le faire. Mais voilà, il y a deux, il y a deux aspects, il y a l'aspect européen, mais n'oublions de la responsabilité du gouvernement français aussi.

A propos de ferrailler, il y a un député communiste auvergnat, André Chassaigne, qui a bataillé pour que la retraite des agriculteurs soit augmentée. Maintenant, c'est une bataille pour que ce soit de la retraite et des compagnes d'agriculteurs qu'il faut augmenter. Il faut aussi faire quelque chose là dessus.

Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Évidemment, il est absolument inouï de voir les dizaines de milliards de gaspillage, de gâchis que l'on fait avec l'argent public dans notre pays et le niveau des retraites qui sont accordées à ceux qui nous nourrissent. Donc, il faut évidemment œuvrer, mais on n'œuvrera pas avec des candidats à la présidentielle qui sont en train de batailler pour savoir s'il faut mettre la retraite à 63, à 65, ou même à 67 ans. J'ai entendu voilà, vous le savez, je veux la retraite à 60 ans avec 40 annuités, mais je veux aussi que ces retraites soient dignes et donc c'est un combat quotidien contre une tendance qui consiste à demander toujours des sacrifices et des efforts aux Français, sans jamais que l'Etat fasse lui même l'effort de trier dans les mauvaises dépenses.