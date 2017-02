Marine Le Pen présente ses 144 engagements, son programme pour la présidentielle

Marine Le Pen lance officiellement sa campagne ce week-end à Lyon où elle tiendra un meeting dimanche. La candidate à la présidentielle, présidente du Front national, a détaillé samedi ses principales mesures, 144 engagements sur la sécurité, la souveraineté et l'immigration.

Avant le lancement officiel de sa campagne pour l'élection présidentielle, dimanche lors d'un important meeting à Lyon (Rhône), Marine Le Pen a dévoilé samedi ses "144 engagements présidentiels", des mesures -non chiffrées- qu'elle compte défendre avec des thèmes qui lui sont habituels : sécurité, immigration et souveraineté.

Durant ce même week-end des 4 et 5 février, en pleine affaire Fillon, Marine Le Pen présente son programme présidentiel alors qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon en font de même. La présidente du Front national a sept grands thèmes de campagne : une France "libre", "sûre", "prospère", "juste", "fière", "puissante" et "durable".

1- "Une France libre"

Après négociation avec l'UE, Marine Le Pen veut mettre en place un référendum sur l'appartenance à celle-ci à l'Union européenne pour "récupérer" quatre "souverainetés" (monétaire, législative, territoriale, économique)

Référendum constitutionnel avec notamment la "priorité nationale"

Le scrutin proportionnel généralisé avec 300 députés et 200 sénateurs

Référendum d'initiative populaire (500.000 électeurs nécessaires)

Suppression des régions et des intercommunalités

2- "Une France sûre"

Marine Le Pen veut réarmer "massivement les forces de l'ordre" pour "désarmement des banlieues"

La "perpétuité réelle" est désormais privilégiée à la peine de mort, même si Marine Le Pen y est favorable

40.000 places de prison supplémentaires en cinq ans et une "expulsion automatique des criminels et délinquants étrangers"

Parmi les mesures sécurités, Marine Le Pen veut "rétablir les frontières nationales", "sortir de l'espace Schengen"

Pas de régularisation ou naturalisation "des étrangers en situation illégale"

Suppression du droit du sol

"Éradiquer le terrorisme et briser les réseaux fondamentalistes islamistes"

3 - "Une France prospère"

Retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisations

Retrait de la loi Travail

Baisse "immédiate" de 5% des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité

Maintien des 35 heures, négociables par branches

Défiscaliser les heures supplémentaires

Refonte du RSI

Revalorisation du minimum vieillesse avec conditions de nationalité ou de résidence, revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés

Prime de pouvoir d'achat pour revenus jusqu'à 1.500 euros par mois, financée par une contribution sociale sur les importations de 3%

"Plan de ré-industrialisation" ; "patriotisme économique"

Pas de sortie de l'euro explicite mais "rétablissement d'une monnaie nationale"

Suppression de la directive détachement des travailleurs et mise en place d'une "taxe additionnelle sur l'embauche des salariés étrangers"

"Alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE-PME" et "abaisser leurs charges sociales"

"Réduire les obligations" liées au seuil social de 50 salariés

Désormais trois taux d'impôt sur les sociétés (15%-24%-33%)

4 - "Une France juste"

"Garantir" la sécurité sociale pour tous les Français

Cinquième branche de la Sécurité sociale pour la dépendance

Suppression de l'aide médicale de l'État (AME)

Pas de hausse de la TVA ou de la CSG, maintien de l'ISF avec une baisse de 10% de l'impôt sur les revenus pour les trois premières tranches

Suppression du prélèvement à la source

5 - "Une France fière"

Marine Le Pen reste sur ses thèmes habituels, "défendre l'identité nationale", "la langue française" et veut "promouvoir l'assimilation républicaine"

Outre le retour de l'uniforme à l'école, elle veut "_revenir sur la réforme des rythmes scolaire_s"

Suppression d'Hadopi

6 - "Une France puissante"

Départ du commandement intégré de l'Otan

Budget de la Défense à 2% du PIB puis 3% en fin de quinquennat

7 - "Une France durable"