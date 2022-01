Covid 19 - Marine Le Pen reporte à février son "grand meeting de Reims"

C'est bien la situation sanitaire qui dicte le nouvel agenda de Marine Le Pen. Le bureau de campagne de la candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle de 2022 annonce reporter son "grand meeting de Reims". Le meeting était annoncé le 15 janvier (passe sanitaire non requis), en plein dans le pic épidémique, au Parc des expositions de Reims. Un meeting mais également des tables rondes et un Village des régions et terroirs étaient prévus. Le tout est reporté au 5 février prochain, selon un communiqué de presse envoyé ce lundi 3 janvier à l'AFP.