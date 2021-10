Marine Le Pen sur France Bleu : "Je ne vois pas la plus-value qu'apporte Eric Zemmour"

Questionnée sur la percée d'Eric Zemmour dans les derniers sondages, Marine Le Pen n'a pas manifesté d'inquiétude, ce jeudi sur France Bleu Pays d'Auvergne. "La campagne est longue", a répondu la candidat du Rassemblement national à l'élection présidentielle, "et les médias nationaux sont spécialistes de ces espèces de bouffées d'agitation sondagière".

Marine Le Pen appelle Eric Zemmour à se déclarer

"Deux sondages par jour, à 200 jours de la présidentielle, je pense que tout ça n'est pas raisonnable", a-t-elle ajouté. "Ce qu'on doit aux Français, nous autres candidats, c'est leur présenter un projet : arrivés dans 200 jours, il faut qu'ils soient capables de déterminer le projet qui leur apparaît le plus performant pour assurer leur sécurité, leur protection, leur liberté. C'est ce à quoi je m'attèle en ce qui me concerne et j'attends que chacun maintenant soit candidat et avance véritablement des propositions, sorte du constat."

Concurrencée par le polémiste sur ses terrains de prédilection, Marine Le Pen a confié ne "pas voir la plus-value qu'apporte Eric Zemmour". "Notamment en matière d'immigration et d'insécurité, qui sont les deux seuls sujets sur lesquels il s'exprime", a-t-elle déploré. "Je ne vois pas de plus-value par rapport au projet très construit qui est le nôtre", a conclu la candidate du Rassemblement national, qui a rappelé vouloir lancer "un référendum sur l'immigration" en cas de victoire, "pour que ce soit les Français qui, enfin, puissent s'exprimer sur ce sujet de l'immigration, et pour mettre en œuvre un bouleversement qui est nécessaire [...] dans notre pays".

Dans un sondage Harris Interactive pour Challenges publié le 6 octobre, Eric Zemmour, qui ne s'est toujours pas déclaré candidat, se hissait pour la première fois au second tour avec 17 à 18% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron (24 à 27%), et surtout devant Marine Le Pen (15 à 16%).