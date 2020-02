Marine Le Pen tacle Christian Estrosi : "Il a des accointances avec le communautarisme"

Marine Le Pen est en visite toute la journée de ce vendredi à Nice. La présidente du Rassemblement national accompagne Philippe Vardon dans les rues de la ville à trois semaines des municipales. Avant, elle était l'invitée ce vendredi de France Bleu Azur Matin, évoquant tour à tour les élections municipales dans les Alpes-Maritimes et à Nice, les annonces sur le communautarisme d'Emmanuel Macron et la folie meurtrière d'un jeune Allemand, auteur d'un attentat vraisemblablement xénophobe en Allemagne.

Philippe Vardon en difficulté dans la course à la mairie de Nice

Marine Le Pen passera la journée à Nice aux cotés de Philippe Vardon, candidat RN franchement à la peine, distancé dans les sondages par Christian Estrosi, largement en tête, crédité même de 51% des suffrages selon les sondages.

"Je ne crois pas à l’élection de Monsieur Estrosi dès le premier tour."

La présidente du Rassemblement national tacle le bilan du maire sortant : "Son bilan est mauvais sur le plan financier, sur le plan de la sécurité : il a accordé un terrain municipal de 3.000 mètres carrés pour la construction d'une mosquée". Marine Le Pen qui va plus loin : "Il devrait répondre sur ses accointances avec ce qu'il y a dans notre pays de pire en terme de communautarisme..

Les espoirs du RN dans les Alpes-Maritimes

La présidente du Rassemblement national évoque aussi la course aux municipales compliquée pour le parti dans les Alpes-Maritimes : "On a des espérances à La Trinité, à Saint-André-de-la-Roche, mais vous savez, il y a six ans, nous n'avons gagné qu'une seule commune dans le Pas-de-Calais, et l’élection d'après, nous avons gagné tous les cantons et l’élection d'après, toutes les circonscriptions. Parfois, il suffit d'un point d'ancrage pour diffuser nos idées."

Le plan anti-communautarisme d'Emmanuel Macron, "des mesures dérisoires"

Marine Le Pen critique les mesures annoncées cette semaine par le président Macron (des imams certifiés, des mosquées financées de manière transparente, la fin des enseignements de langues et cultures d'origines non contrôlés par l'Éducation nationale...). "Des mesures dérisoires", selon la présidente du RN.

Marine Le Pen détaille ses volontés :