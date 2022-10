Marine Tondelier sur les tableaux ciblés par des activités : « ça choque, c’est fait pour ça ! »

Après un Van Gogh à Londres, après un Monet à Postdam, un Vermeer hier, à La Haye. En trois semaines, c’est le troisième tableau à être ciblé par des activistes écologistes qui entendent dénoncer l’inaction climatique. En déplacement depuis ce jeudi dans le Gard et invitée sur France Bleu Gard Lozère, Marine Tondelier ne condamne pas ces actions coup de poing. « Ça choque. Ça tombe bien, c’est fait pour ! attaque celle qui est candidate pour reprendre la tête du parti Europe-Écologie Les Verts (EELV). Je pense que ces jeunes qui choquent par ces actions sont eux-mêmes choqués par l’inaction climatique de générations qui nous ont envoyé dans le mur, par leur mode de consommation. »

On sait que les enfants qui naissent aujourd’hui, en 2022, on n’est pas en mesure de leur garantir que la planète sera encore habitable, quand ils auront 30 ans… - Marine Tondelier, conseillère municipale d’Hénin-Beaumont et candidate pour la présidence d’EELV.

Troubles chez les Verts

Celle qui est aujourd’hui favorite pour la présidence d’Europe-Écologie Les Verts a répondu aussi sur les polémiques qui agitent son parti depuis plusieurs semaines, notamment « l’affaire Bayou » . Pour rappel, Julien Bayou, l’ex-patron des Verts a été poussé à la démission après avoir été accusé publiquement par Sandrine Rousseau de violences psychologiques contre son ex-compagne. « Cet épisode nous éloigne de l’essentiel. La cause des femmes est quelque chose d’essentiel, mais ça ne se règle pas sur les plateaux télé », tacle sur France Bleu Gard Lozère, Marine Tondelier.

Pour faire avancer les idées écolgistes, Marine Tondelier estime que les Verts doivent prendre conscience de leurs difficultés à s’adresser aux plus grand nombre. « On a, reconnaît-elle, dû mal à parler notamment à la ruralité et aux quartiers populaires, alors que nos solutions sont nécessaires pour tout le monde, mais en particulier pour eux. »

