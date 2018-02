Vaucluse, France

"Marion Maréchal Le Pen ne revient pas en politique" : c'est le porte-parole du Front national Sébastien Chenu qui l'affirme après l'annonce, par l'ex député de Vaucluse et nièce de Marine Le Pen, de son association à la création d'une académie de sciences politiques, à côté d'autres activités professionnelles.

"L'école que j'accompagne est libre et indépendante" a indiqué Marion Maréchal Le Pen dans une interview à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles tout en reconnaissant qu'il s'agit bien d'un projet politique. "Nous souhaitons être le terreau dans lequel tous les courants de la droite pourront se retrouver et s'épanouir" a ajouté la jeune femme âgée de 28 ans.

"Un non retour en politique... qui tombe bien

Conférence publique à Washington, création d'une école de formation pour "détecter et former les dirigeants de demain" : ce non retour en politique ne pouvait pas mieux tomber à quelques semaines du prochain Congrès du Front National qui s'annonce des plus tendus.